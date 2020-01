Auto elettriche: in Norvegia è boom di vetture a zero emissioni

Il 2019 si è chiuso per la Norvegia con immatricolazioni da record per quanto riguarda le auto elettriche. Questo è stato reso possibile soprattutto grazie a Tesla le cui auto Model sono sempre più apprezzate dai guidatori norvegesi.

Secondo i dati resi noti dalla Norvegian Road Federation, le vetture completamente elettriche del brand californiano rappresentano una parte delle registrazioni totali dei modelli a zero emissioni.

Auto elettriche: il mercato degli EV cresce sempre di più in Norvegia

La classifica è composta anche dalle Nissan Leaf e Renault Zoe che sono altrettanto apprezzate dai norvegesi. In base a quanto dichiarato dalla Norvegian Road Federation, oltre il 42% delle immatricolazioni complessive (circa 142.000) sono auto elettriche. Parliamo di una crescita rispetto al 31% registrato nel 2018.

Basti pensare che solo nella prima metà dell’anno appena conclusosi sempre in Norvegia, sono stati registrati oltre 19.000 ordini di auto Tesla. Oltre 15.000 di questi sono esemplari della Model 3.

Oyvind Solberg Thorsen, responsabile della Norvegian Road Federation, sostiene che il 2020 potrebbe chiudersi con una percentuale del 50% di immatricolazioni di EV. Più precisamente, egli ha dichiarato: “La rete delle infrastrutture sta crescendo ad una velocità sconvolgente, alle persone piacciono le auto elettriche e il Ministero dei Trasporti sta seguendo questa tendenza per offrire sempre più stazioni di ricarica pubbliche e rendere più efficiente possibile la rete elettrica per poter supportare una tale richiesta di elettricità. Sono ottimista per il 2020, potremmo anche superare il 50% di immatricolazioni per sole vetture a zero emissioni“.

Anche se si tratta di una nazione non molto grande, la Norvegia rappresenta per Tesla il terzo mercato mondiale. Solo nel 2019 il produttore californiano ha ricevuto complessivamente 18.789 ordini (+100% circa rispetto al 2018). Come detto poco fa, la Tesla Model 3 è stato il veicolo elettrico più acquistato nel mercato norvegese, ponendosi davanti alla Nissan Leaf.