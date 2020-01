Dodge Charger R/T del 1970 verrà messa all’asta in questi giorni

Le Charger classiche ben tenute e ben documentate normalmente riescono a raccogliere numeri a sei cifre nelle aste o sul mercato delle auto usate di questi giorni e questa Dodge Charger R/T del 1970 non fa eccezione.

Pubblicizzata da Mecum Auctions per Kissimmee (in Florida), l’asta di questa vettura si svolgerà fra il 2 e il 12 gennaio ed è stata fatta una stima compresa tra 175.000 e 250.000 dollari. Molti di voi sicuramente sapranno che per metà di queste cifre è possibile portarsi a casa una nuova Challenge SRT Hellcat Redeye Widebody (76.245 dollari) oppure una Charger SRT Hellcat 2019 (65.795 dollari) ma sicuramente non hanno alle spalle la storia che ha questa Dodge Charger R/T del 1970.

Dodge Charger R/T: un esemplare del 1970 tenuto in ottime condizioni è disponibile all’acquisto

La classica muscle car ha avuto una vita lunga e abbastanza felice in quanto è appartenuta per più di 15 anni alla collezione di Pam Wellborn. Nel corso degli anni, l’auto ha subito un completo restauro da Dale Gyorvary e da allora è stata mantenuta in perfetto stato.

La muscle car dispone ancora dei pannelli della carrozzeria originali, del colore di fabbrica soprannominato Panther Pink (con tetto bianco a contrasto), dei cerchi a cinque razze montati su pneumatici Goodyear Plyglas e inoltre abbiamo di fronte uno dei soli due esemplari costruiti con queste specifiche.

Sotto il cofano della Dodge Charger R/T troviamo il motore 440 Six Pack da 390 CV abbinato a carburatori Holley a due cilindri, cambio automatico A727 TorqueFlite e differenziale 8.75.

Anche gli interni sono in ottime condizioni, inclusi i sedili avvolgenti, i rivestimenti e le finiture in legno. La classica muscle car dispone, infine, di una radio AM, un tachimetro da 150 mph, un parabrezza colorato e qualche altro accessorio che dovrebbe renderla più appetibile.