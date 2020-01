Dodge Charger del 1996: un raro esemplare è in vendita su eBay

La Dodge Charger di prima generazione (1966-1967) potrebbe non essere famosa come quella successiva (1968-1970) ma con le giuste specifiche è un modello davvero speciale e soprattutto raro. Infatti, è molto difficile trovare sulla mercato dell’usato una Charger del ‘66 non restaurata nella configurazione originale.

Tuttavia, in questo articolo vi proponiamo un esemplare disponibile all’acquisto su eBay. Abbiamo di fronte una Dodge Charger del 1966 non normale in quanto nasconde sotto il cofano il motore Hemi V8 da 7 litri abbinato a una trasmissione manuale a 4 velocità. Si tratta di una delle sole 257 unità create con questa configurazione.

Dodge Charger del 1966: il venditore chiede circa 100.000 dollari per questo rarissimo esemplare

Dei 37.344 esemplari prodotti nel 1966 dalla casa automobilistica americana, soltanto 468 disponevano del propulsore Hemi da 425 CV e solo 257 di questi ultimi vantavano il cambio Chrysler HD A-833 a 4 rapporti.

Secondo la descrizione, questa particolare Dodge Charger in colorazione verde scura ha avuto tre proprietari mentre il motore è stato ricostruito negli anni ‘90 e aggiornato con l’implementazione di carburatori Dual 4-BBL i quali hanno permesso di portare la potenza a ben 600 CV.

Il venditore afferma che da allora la vettura è stata guidata per 3216 km. Prima di essere messa in vendita, questa Dodge Charger del 1966 ha subito un servizio di manutenzione completo di meccanica, elettronica e sicurezza.

L’abitacolo della muscle car è completamente originale e dispone ancora dei coprisedili originali sui sedili anteriori e posteriori neri. Presenti anche il volante a tre razze, la radio originale Chrysler AM e il cruscotto opzionale con tachimetro da 150 mph e contagiri da 6000 rpm.

Il venditore sostiene che l’auto è accompagnata da un pacchetto di garanzia, oltre a ricevute e documenti nuovi. Il prezzo richiesto è di 99.990 dollari.