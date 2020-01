Alfarrari 105: un restomod che vede protagonista una GTV del 1973

Jeff è un famoso youtuber che nel suo canale propone diversi video interessanti riguardanti le auto classiche e di come riesce a modificarle manualmente. L’ultimo progetto condiviso anche su Facebook riguarda un’Alfa Romeo GTV del 1973.

In poche parole, Jeff ha deciso di installare il motore di una Ferrari 360 Modena all’interno di un esemplare della mitica vettura degli anni ’70. Il progetto finale si chiama Alfarrari 105.

Alfarrari 105: un progetto davvero interessante che ha come partenza una Alfa Romeo GTV del 1973

Come potete chiaramente intuire, Jeff ha modificato diversi aspetti della vettura, tant’è che della GTV rimane ben poco. Ad esempio, sono stati sostituiti gran parte dei pannelli della carrozzeria.

Visto che i video pubblicati fino ad ora su YouTube sull’Alfarrari 105 sono parecchi (29), vi consigliamo di recarvi direttamente sul canale ufficiale di Jeff e guardarli un po’ alla volta. Ogni clip ha una durata media di 17/20 minuti. Il primo episodio è stato pubblicato sette mesi fa mentre l’ultimo quattro giorni fa.

Come detto qualche riga fa, sotto il cofano di questa GTV del 1973 è stato implementato il motore di una Ferrari 360 Modena. Si tratta di un’unità V8 a 5 valvole per cilindro con angolo di 90° e cilindrata di 3586 cm³ che nella sportiva eroga una potenza di 400 CV a 8500 giri/min e 373 nm di coppia massima a 4750 giri/min.

Purtroppo, non sappiamo se Jeff prevede di apportare alcune modifiche al propulsore volte ad incrementare la potenza e/o di abbinare il cambio manuale a 6 marce fornito assieme alla Modena. In ogni caso, si tratta di un progetto davvero interessante che però potrebbe far storcere il naso ai fan del Biscione e soprattutto a quelli della mitica Alfa Romeo GTV degli anni ’70.

Oltre ai vari filmati raggiungibili tramite il link riportato poco fa, vi proponiamo qui sotto il primo video riepilogativo condiviso da Jeff qualche settimana fa che riguarda sempre l’Alfarrari 105.