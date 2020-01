Jeep Wrangler Plug-in Hybrid mostrata al CES 2020 di Las Vegas

La gamma dell’attuale Jeep Wrangler (JL) prevede tre motori: Pentastar V6 da 3.6 litri, quattro cilindri turbo da 2 litri ed EcoDiesel V6 da 3 litri. Ora, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha deciso di elettrificare anche l’iconico fuoristrada presentando una variante ibrida plug-in in occasione del CES 2020 di Las Vegas.

La nuova Jeep Wrangler Plug-in Hybrid si unisce alle versioni elettrificate di Renegade e Compass. Questo nuovo modello fa parte del piano del gruppo automobilistico italo-americano che prevede di implementare l’elettrificazione su tutta la gamma entro il 2022.

Jeep Wrangler Plug-in Hybrid: FCA elettrifica anche l’iconico fuoristrada del brand americano

Proprio come i modelli tradizionali, ci saranno sicuramente diverse differenze fra Renegade/Compass Plug-in Hybrid e Wrangler Plug-in Hybrid. I primi due sono stati rivelati per la prima volta l’anno scorso e hanno abbandonato i sistemi di trazione integrale convenzionali.

In particolare, i due SUV usano il motore a benzina per muovere le ruote anteriori mentre il propulsore elettrico guida quelle posteriori. Parliamo di un sistema simile utilizzato già su altri Sport Utility Vehicle come il Toyota RAV4 Hybrid.

Per la Jeep Wrangler elettrificata, FCA utilizza un sistema chiamato 4xe, visto che comunque questo veicolo viene costruito utilizzando una piattaforma diversa rispetto a quella adottata per Renegade e Compass. Sia il design che il segmento a cui è destinata, hanno reso sicuramente difficile l’applicazione dell’elettrificazione.

Anche se Fiat Chrysler Automobiles ha deciso di abbandonare la trazione integrale standard in favore di un motore elettrico montato sull’asse posteriore e uno a benzina per le ruote anteriori, sarà interessante vedere come verrà adattato l’hardware aggiuntivo senza compromettere le caratteristiche del famoso 4×4.

Al momento, il gruppo non ha ancora annunciato le specifiche ufficiali della Jeep Wrangler Plug-in Hybrid ma sicuramente sapremo di più in occasione dei prossimi saloni.