Continental prenderà parte al CES 2020 con una robo-navetta

Continental prenderà parte al CES 2020 di Las Vegas con la sua visione di mobilità del futuro e con il motto “La mobilità è il battito del cuore della vita“. Negli ultimi mesi abbiamo visto come il veicolo sta assumendo un ruolo diverso rispetto a prima in quanto non è più individuale ma sempre più condiviso fra le persone.

Continental ha sviluppato una soluzione olistica per l’interazione uomo-macchina ideata appositamente per i veicoli autonomi e che è partita da CubE, la nota piattaforma per tecnologie senza conducente.

Continental: al CES 2020 verrà mostrato un ulteriore sviluppo della piattaforma CubE

In questo momento, la società tedesca sta testando su alcune strade robo-taxi e bus-navetta autonomi che rappresenteranno i veicoli senza conducente del futuro. Naturalmente come ogni nuova tecnologia, questi particolari mezzi dovranno ricevere l’approvazione e la fiducia dagli utenti per poter circolare liberamente sulle strade.

Continental promette sicurezza, comfort, esperienza immersiva e accessibilità a bordo di questi veicoli. La soluzione che verrà presentata in occasione del Consumer Electronics Show getterà le basi per tutto ciò, fornendo un’esperienza end-to-end per gli utenti che va oltre la semplice prenotazione di un posto e l’arrivo alla destinazione prestabilita.

Il progetto aiuterà le persone a pianificare il loro viaggio e a fornire informazioni pertinenti sugli eventi sociali. Inoltre, la soluzione rassicurerà i passeggeri e i pedoni della loro sicurezza sia all’interno che intorno al veicolo autonomo.

In merito a ciò, Karsten Michels – Head of Systems & Technology della divisione Interior di Continental – ha dichiarato: “Con questo approccio stiamo costruendo un’interazione intuitiva tra veicoli senza conducente, passeggeri e pedoni. Stiamo instaurando un dialogo continuo e naturale tra persone e veicoli, creando fiducia e delizia per gli utenti, che è un imperativo per la guida autonoma“.

Sempre durante il CES 2020 di Las Vegas, Continental mostrerà come l’utente potrà prenotare facilmente un posto in una navetta sfruttando un’applicazione da installare sullo smartphone. Durante l’attesa inoltre, sempre tramite l’applicativo, l’utente potrà tenere traccia della posizione della navetta.

All’arrivo di quest’ultima, il passeggero verrà accolto da un messaggio di benvenuto personalizzato. Come detto poco fa, i veicoli autonomi permetteranno ai passeggeri di visualizzare diverse informazioni sul viaggio, sui servizi locali e così via.