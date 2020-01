Vasseur soddisfatto della risposta di Giovinazzi dopo l’incidente di Spa

Il capo del team Alfa Romeo Racing, Fred Vasseur, ha ammesso di essere rimasto colpito dal modo in cui Antonio Giovinazzi ha risposto al suo incidente verso la fine della gara a Spa. A quel punto, l’italiano non aveva il suo futuro confermato per il 2020, anche se la settimana successiva a Monza nella sua gara di casa è arrivato al nono posto. “È stato un grande shock per tutti i membri del team che si sia schiantato perché avremmo avuto la possibilità di ottenere un buon risultato “, ha detto Vasseur a GPUpdate.net.

Vasseur colpito dal mondo in cui Giovinazzi ha reagito dopo l’incidente avvenuto negli ultimi giri di SPA

” Antonio stava andando forte e in uno degli ultimi giri ha avuto luogo l’incidente. Abbiamo quindi avuto una conversazione seria con lui, perché cose come questa possono determinare la tua carriera. Abbiamo pensato al futuro e abbiamo dovuto incontrarci la settimana successiva e sederci per discutere della situazione. La sua risposta è stata molto positiva,” ha concluso il team principal di Alfa Romeo Racing. Nella sua prima stagione completa in F1, Antonio Giovinazzi ha concluso 17 ° nella classifica dei piloti finali con 14 punti.

