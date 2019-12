Una delle 10 Ferrari F60 America è in vendita

Uno dei dieci esemplari prodotti della Ferrari F60 America è ora in vendita a Toronto. Si tratta di una particolare versione della F12 Berlinetta, in variante spider. Tuttavia non si conosce al momento il prezzo visto che questo sarà comunicato ai possibili acquirenti che si mostreranno interessati a portarsi a casa questo autentico gioiello di Maranello.

Ma è pure facile intuire che il costo potrebbe essere decisamente incredibile, probabilmente capace di sfiorare i 2 milioni di euro. La cerchia dei possibili acquirenti, infatti, risulta molto ristretta e questo potrebbe far lievitare il prezzo enormemente visto che questo tipo di vetture quando vengono vendute da nuove spesso lasciano fuori qualche possibile acquirente. Quindi qualcuno di questi potrebbe rifarsi durante queste occasioni.

Presentata nel 2014

La Ferrari F60 America è stata presentata nel 2014 per celebrare i 60 anni di commercializzazione di vetture Ferrari in America, mentre il primo esemplare è stato consegnato al Palm Beach Cavallino Classic in Florida nel 2016. Come già anticipato la vettura è stata sviluppata partendo dalla F12 Berlinetta che ha subito modifiche ai paraurti, sia anteriore che posteriore, e alla capote in tela. È stato inoltre rivisto anche il portellone posteriore e c’è un roll-bar sopra i due sedili. Il design si ispira alla mitica Ferrari 275 GTS-4 NART.

Gli interni prevedono invece ampio utilizzo della colorazione rossa per la parte riservata al guidatore e nera per quella dedicata al passeggero. L’impostazione dell’abitacolo risulta quindi molto particolare. Sotto al cofano si nasconde invece il V12 da 6,3 litri e 730 cavalli capace di 690 Nm di coppia. Il cambio è a sette marce coadiuvato da una doppia frizione. Quindi la F60 America accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,1 secondi.

La vettura in vendita è praticamente nuova, visto che il suo proprietario ha percorso soltanto 177 chilometri. Al momento della presentazione la vettura veniva venduta a 2,5 milioni di dollari, la rarità di questa particolare Ferrari dice che il costo del prossimo acquirente dovrebbe risultare molto vicino a quello pagato dal suo precedente proprietario.