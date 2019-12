E se la Fiat 500e avesse quattro porte?

Sicuramente la vettura elettrica più attesa in Italia è la Fiat 500e elettrica. La vettura sarà costruita a Mirafiori e questo amplifica le attese in tutto il Paese. Sappiamo bene che ormai da diverse settimane si moltiplicano gli avvistamenti della nuova vettura, testata su strada già da diverse settimane. Tuttavia sebbene le camuffature siano piuttosto evidenti, è chiaro che Fiat ha voluto mantenere le forme già note della “normale” Fiat 500. Con la volontà di non discostarsi troppo dal modello tra i più apprezzati degli ultimi anni di storia del marchio.

Tuttavia la Fiat 500e nasce da una piattaforma inedita sviluppata appositamente da FCA per accogliere questo nuovo modello elettrificato. Ma sorge qualche dubbio sulla possibilità di avere più delle tre consuete porte, e AlVolante ha prodotto anche un render che immagina come potrebbe essere la vettura se questa dovesse avere quattro porte invece che tre.

Dubbi più che leciti

I dubbi che possono sorgere in relazione al numero esatto di porte della Fiat 500e sono assolutamente leciti. Questo perché durante l’estate Olivier François, a capo del brand torinese, all’interno di un’intervista rilasciata ad Autocar aveva lasciato intendere che la nuova 500 elettrica avrebbe potuto disporre di portiere anche al posteriore.

Sebbene oggi le foto spia sembrano smentire questa caratteristica, esiste anche la possibilità che i designer di Fiat abbiano ricavato una piccola porta apribile controvento sulla fiancata destra. Se infatti osserviamo meglio le immagini, il lato destro presenta una camuffatura più marcata rispetto alla fiancata sinistra. Un motivo che potrebbe suggerire la presenza della piccola portiera.

Riportiamo quindi sotto il render realizzato da AlVolante che potrebbe rappresentare una visione tutto sommato reale di quella che potrebbe essere la Fiat 500e se fosse confermata la piccola portiera posteriore.

Sicuramente tutti i dubbi saranno sciolti a marzo durante il Salone di Ginevra, evento nel quale sarà presentata la piccola elettrica del Lingotto acquistabile poi da luglio 2020.