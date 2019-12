Auto elettriche e ibride plug-in: ecco le vendite registrate in Europa a novembre

Le plug-in hybrid stanno conquistando sempre più fette di mercato. Basti pensare che novembre 2019 è stato il terzo miglior mese di sempre in Europa. Dicembre dovrebbe portare ancora più risultati positivi e probabilmente potrebbe registrarsi un nuovo record.

Le vendite delle auto ibride plug-in sono aumentate in modo significativo a novembre di quest’anno. Secondo i dati forniti da EV Sales Blog, solo il mese scorso sono state vendute 55.033 EV, ossia il 44% in più rispetto a novembre 2018. Inoltre, lo stesso sito riporta una quota media del 4,6% del totale presente in Europa.

Auto elettriche e ibride plug-in: la Tesla Model 3 si conferma la più venduta a novembre 2019

Il grande cambiamento si nota anche nella relazione tra BEV (battery electric vehicle) e PHEV (plug-in hybrid electric vehicle). Le vendite delle prime sono aumentate del 23% su base annua mentre quelle delle PHEV sono cresciute dell’80% su base annua.

Nel periodo gennaio-novembre 2019, le vendite sono state di 486.287 esemplari mentre la quota media del mercato ha registrato un nuovo record pari al 3,3%. La Tesla Model 3 resta l’auto elettrica più venduta in Europa con un enorme margine rispetto alla seconda classificata, oltre a registrare un incremento del 15%.

In seconda posizione troviamo la Renault Zoe con 3231 esemplari venduti a novembre di quest’anno mentre al terzo posto c’è la Volkswagen e-Golf con 2753 unità immatricolate. La top 5 si conclude con la Nissan Leaf (2722) e la BMW 330e (2666).

Nella classifica generale delle vendite di auto completamente elettriche e ibride plug-in (registrate sempre a novembre di quest’anno in Europa), invece, troviamo al primo posto sempre la Tesla Model 3, al secondo la Renault Zoe e al terzo il Mitsubishi Outlander PHEV. In quarta posizione c’è la Nissan Leaf mentre al quinto la BMW i3.

Al sesto, settimo e ottavo posto troviamo la Volkswagen e-Golf, lo Hyundai Kona EV e la Mini Countryman PHEV. La top 10 si completa con l’Audi e-Tron e il Volvo XC60 T8 PHEV.