Chrysler Pacifica 2021 dovrebbe ottenere un nuovo look e la trazione integrale

A marzo di quest’anno sono emerse in rete alcune informazioni riguardanti il possibile arrivo di una versione a trazione integrale (AWD) della Chrysler Pacifica. Oltre a questo, i funzionari sindacali dell’Unifor dissero che Fiat Chrysler Automobiles aveva aggiornato la linea di produzione del suo stabilimento di Windsor (che si occupa di costruire anche il minivan) per accogliere la produzione della variante AWD.

All’inizio di quest’anno, Automotive News ha dichiarato che la versione a trazione integrale della Chrysler Pacifica sarebbe arrivata con l’aggiornamento di metà ciclo. Ora, secondo alcune fonti di Mopar Insiders provenienti dal Windsor Assembly Plant, il model year 2021 del minivan (e della Chrysler Voyager) riceveranno un aggiornamento che include anteriore e posteriore modificati, sistema ibrido aggiornato, trazione integrale e miglioramenti agli allestimenti.

Chrysler Pacifica 2021: emergono in rete informazioni sui possibili aggiornamenti

Le stesse fonti hanno confermato anche che il model year 2020 sarà l’ultimo per il leggendario Dodge Grand Caravan (che viene costruito sempre presso la fabbrica di Windsor), quindi la gamma Chrysler Pacifica sarà l’unica a proporre minivan.

Mentre il profilo laterale sarà praticamente lo stesso dell’attuale modello, le parti anteriore e posteriore di Pacifica e Voyager 2021 subiranno alcune modifiche. In particolare, troveremo alcuni elementi presi in prestito dalla Town & Country (1996-2000) e dall’attuale Chrysler 300 per un aspetto anteriore più sportivo e aggressivo.

La nuova griglia anteriore sarà più prominente e di dimensioni simili a quella del Dodge Grand Caravan. Non mancheranno i nuovissimi fari full LED di serie su tutta la gamma del minivan, inclusi gli alloggiamenti più piccoli abbinati alle luci di marcia diurna a LED. Non mancheranno i fendinebbia a LED con inserti cromati su alcune versioni.

La parte posteriore della nuova Chrysler Pacifica non cambierà molto ma introdurrà dei gruppi ottici rivisti con uno stile molto simile a quanto visto sul Grand Caravan. Le sottili modifiche all’aspetto del minivan dovrebbero aiutare a catturare l’attenzione anche degli utenti che apprezzano il veicolo di Dodge.

La trazione integrale elettrica sarà la stessa vista su Jeep Renegade e Compass PHEV

Il nuovo sistema a trazione integrale sarà molto simile a quello che ha debuttato recentemente sulle Jeep Renegade e Compass PHEV in occasione del Salone di Ginevra. Entrambi i crossover plug-in hybrid dispongono di un nuovo sistema AWD chiamato trazione integrale elettrica (eAWD).

Questo fornisce trazione sull’asse posteriore senza l’utilizzo di un albero di trasmissione ma sfruttando un motore elettrico dedicato. Inoltre, il sistema permette ai due assi di essere separati e di gestire la coppia in modo indipendente e in modo più efficace rispetto al sistema meccanico.

Le stesse fonti hanno riferito a Mopar Insiders che sono stati costruiti circa 12 prototipi di pre-produzione della Chrysler Pacifica 2021 nello stabilimento di Windsor per raccogliere feedback e presto dovrebbero comparire su strada con i dovuti camuffamenti.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, il nuovo minivan debutterebbe nel corso del primo trimestre del 2020, forse in occasione del Canadian International Auto Show di Toronto. Il lancio nel mercato canadese, infine, dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo anno visto che parliamo di un model year 2021.