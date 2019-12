Uso auto: quasi il 75% degli italiani ha utilizzato un mezzo alternativo nel 2019

Il noto sito Internet Facile.it ha condotto un sondaggio molto interessante su decine di migliaia di cittadini italiani per capire come si sono spostati nel 2019. Dall’indagine è emerso che il 74,7% degli italiani ha ridotto l’uso dell’auto per muoversi.

Le alternative utilizzate dal 46,1% degli intervistati sono stati i mezzi pubblici e le proprie gambe. Parliamo di oltre 20 milioni di italiani che hanno deciso di optare per questa scelta. La fascia di età che ha adottato maggiormente queste alternative è quella che si aggira attorno ai 65 anni.

Uso auto: oltre 20 milioni di italiani hanno usato dei mezzi alternativi per spostarsi

Più del 52%, infatti, ha deciso di impiegare meno la vettura e più i piedi per spostarsi in città. Una persona su quattro, invece, ha usato la bicicletta come mezzo alternativo all’auto, riducendo così i km percorsi sfruttando un veicolo a quattro ruote.

Dall’indagine di Facile.it emerge anche che il 19,4% degli intervistati ha deciso di sostituire la propria vettura con un mezzo di trasporto meno inquinante mentre il 7% ha usato il car sharing come soluzione alternativa.

Infine, 2,5 milioni di italiani (5,8% degli intervistati) ha impiegato un monopattino elettrico o tradizionale per spostarsi in strada anziché usare una vettura.