Alfa Romeo GTV e Giulietta Concept driftano sulla neve | Render

Per augurare buone feste a tutti i suoi fan, LP Design ha deciso di pubblicare sulla sua pagina ufficiale di Facebook un interessante render che vede protagonista due dei suoi ultimi progetti più interessanti: l’Alfa Romeo GTV e l’Alfa Romeo Giulietta Concept.

Il giovane designer italiano sostiene che questi due sono stati i suoi principali progetti del 2019 e inoltre prevede di arricchire la sua gamma nel 2020 con una Cabrio e una Coupé.

Alfa Romeo GTV e Giulietta Concept: LP Design fa un regalo ai suoi fan

Parlando un po’ del render nello specifico, vediamo i due concept sfrecciare in drift su una pista innevata. Questo nuovo progetto realizzato da LP Design ci dà la possibilità di avere un’ulteriore prospettiva delle future Alfa Romeo GTV e Giulietta che dovrebbero arrivare sul mercato nei prossimi anni.

Da notare come la neve sollevata dalle due vetture fa da contrasto con il Rosso Alfa presente sulla carrozzeria. In precedenti articoli, abbiamo avuto la possibilità di parlare già dei progetti GTV e Giulietta Concept ideati dal giovane designer.

La prima si ispira alla Giulia Quadrifoglio per via di alcuni tratti stilistici presi in prestito proprio dalla berlina. L’esempio più evidente è il frontale. Tuttavia, la Gran Turismo Veloce secondo LP Design si propone con un aspetto ancor più sportivo e aggressivo che rappresenta al meglio il termine prestazioni.

L’Alfa Romeo Giulietta Concept, invece, si propone come una versione compatta del SUV Tonale, offrendo un corpo allargato e più basso e un design a tre porte.

Come detto ad inizio articolo, LP Design prevede di pubblicare nei prossimi mesi sulla sua pagina Facebook due nuovi progetti che riguarderanno una Cabrio e una Coupé nell’attesa che la casa automobilistica di Arese porti sul mercato qualcosa di concreto per accendere nuovamente la speranza nei fan.