Alfa Romeo Tonale potrebbe essere costruito sulla stessa piattaforma della Peugeot 208

Alfa Romeo ha utilizzato il Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra di marzo per presentare in anteprima un SUV crossover compatto sotto forma di concept car denominato Alfa Romeo Tonale. Il marchio italiano è impegnato a lanciare la versione di produzione del Tonale entro la fine del 2021 e conta sul veicolo per aumentare significativamente le vendite, che nel 2018 hanno totalizzato solo 150.000 unità in tutto il mondo.

Un piano originale prevedeva che Alfa Romeo Tonale fosse costruito sulla piattaforma di Jeep Compass e Renegade. Pietro Gorlier, direttore operativo per l’Europa e per i mercati emergenti di Fiat Chrysler Automobiles, aveva confermato questa possibilità circa un anno fa. Tuttavia, le cose potrebbero essere cambiate ora che la fusione di FCA con PSA Group sembra ormai certa. Questo perché le due case automobilistiche all’inizio di dicembre hanno affermato che avrebbero adottato piattaforme comuni per i loro veicoli più piccoli, vale a dire quelli che coprono i segmenti dal subcompatto ai veicoli di medie dimensioni.

Alcune voci la scorsa settimana hanno riferito che Alfa Romeo Tonale molto probabilmente sarà il primo modello sviluppato congiuntamente dalle due case automobilistiche, utilizzando la piattaforma CMP e che il SUV offrirà un propulsore elettrico a batteria. La piattaforma CMP sostiene diversi modelli venduti all’estero, tra cui il DS 3 Crossback che offre un propulsore elettrico a batteria che incorpora un motore elettrico da 136 cavalli e una batteria da 50 kilowattora. Fortunatamente, la modifica dei piani non dovrebbe causare ritardi per il veicolo, con Automotive News che ritiene che il debutto possa avvenire entro il 2021.

