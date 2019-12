Totò Wolff: 25% di probabilità che Hamilton firmi con la Ferrari per la stagione 2021 di F1

Toto Wolff ritiene che vi sia il 25% di probabilità che Lewis Hamilton lasci la Mercedes e si unisca alla Ferrari per la stagione 2021 di F1. Il suo attuale contratto alla Mercedes si esaurirà dopo la stagione 2020 e presto inizieranno le trattative se non sono già iniziate. Dopo aver raccolto il suo sesto campionato mondiale di F1, il giovane 35enne non mostra segni di appagamento.

Il boss della Mercedes, Toto Wolff, è fiducioso che le frecce d’argento possano conservare il proprio pilota numero uno. Hamilton si è unito al team nel 2013 e ha vinto il suo primo titolo insieme solo un anno dopo.

“Penso che Lewis Hamilton al 75% rimarrà con noi. Ti fornisco questa percentuale perché penso che dal lato razionale tutto parli per la continuazione della relazione da entrambe le parti. Ma ugualmente, vi è una probabilità del 25% che ci lasci e vada alla Ferrari. Quindi vediamo come si evolverà la situazione nei prossimi mesi “, ha dichiarato Wolff in una conversazione con la BBC.

“Abbiamo parlato apertamente della Ferrari e di ciò che rappresenta il marchio. Ma per me finché saremo in grado di produrre un’auto veloce e un motore potente, avremo sempre l’opportunità di decidere chi guida l’auto. Non c’è dubbio la priorità di Lewis Hamilton sarà quella di provare a farlo funzionare con il team e io proverò a farlo funzionare con Lewis, ma la cosa più importante è che abbiamo una buona macchina e quindi siamo in grado di decidere da soli “.