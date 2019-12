Mika Hakkinen descrive la situazione attuale alla Ferrari come “bizzarra”

Charles Leclerc si è unito alla Ferrari per la stagione 2019, mentre il team ha cercato di trovare qualcuno che potesse spingere ulteriormente Sebastian Vettel. Questo si è rivelato il caso del 22enne che ha preceduto il tedesco nella classifica finale. “È stata una stagione molto strana per la Ferrari. È stato davvero bizzarro che all’improvviso siano stati così veloci”, ha detto Mika Hakinnen a Unibet. “I progressi in Formula 1 sono di solito graduali e, naturalmente, tutte le campane d’allarme suonano quando avviene una crescita così grande.”

” È impressionante vedere cosa ha fatto Charles Leclerc quest’anno. Sebastian ha tanta esperienza in Formula 1 ed è stato con la Ferrari per molto tempo. Per batterlo nel tuo primo anno, devi avere un grande talento. Ora deve fare il passo successivo per fare tutto perché non avrà molto tempo in Ferrari,” ha concluso Mika Hakkinen. Sebastian Vettel ha ottenuto solo una vittoria nel 2019, avendo concluso la stagione con 240 punti, 16 dietro il suo compagno di squadra Leclerc.

