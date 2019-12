La Ferrari estende il contratto di Chalres Leclerc fino al 2024

Il Corriere della Sera ha riferito che Charles Leclerc ha prolungato il suo contratto con la Ferrari fino almeno al 2024. Il pilota Monegasco ha battuto il quattro volte campione del mondo Vettel nella sua prima stagione nella squadra italiana e ha davvero impressionato nel 2019. L’estensione del contratto di cinque anni di Leclerc mostra che la Ferrari sta sostenendo il giovane e che forse, il tempo di Sebastian Vettel come pilota numero uno nella squadra è finito. Con il nuovo contratto, Leclerc è destinato a guadagnare tre volte di più rispetto a quanto ha guadagnato la scorsa stagione, con uno stipendio di circa $ 9 milioni per stagione a partire dalla prossima stagione.

Leclerc aveva stipulato un contratto con l’Accademia Ferrari, avendo guidato per la Sauber nel suo debutto in Formula 1. Il contratto dell’Accademia doveva durare fino al 2022, ma il suo valore è aumentato così tanto che la Ferrari ha dovuto fargliene uno nuovo per legarlo alla squadra senza rischiare di perderlo. Il manager di Leclerc, Nicolas Todt, ha negoziato il contratto e con il suo futuro al sicuro, adesso Charles Leclerc cercherà di concentrarsi solo sulle corse con l’obiettivo di fare bene nelle prossime stagioni.

