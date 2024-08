Mercedes testerà in Cina i suoi veicoli con guida autonoma di livello 4

Banco di prova importante per Mercedes-Benz. La casa automobilistica tedesca, infatti, ha ottenuto il permesso di testare veicoli con guida autonoma di livello 4 a Pechino. In questo modo, Mercedes, diventa la prima casa automobilistica straniera a ricevere questa autorizzazione in Cina.

Tra le varie prove che le auto con guida autonoma firmata Mercedes affronteranno, ci saranno manovre necessarie e fondamentali come parcheggio, retromarcia e svolte nel traffico intenso, incluse le inversioni a U. Le informazioni sui prossimi test Mercedes sono state comunicate dalla stessa casa automobilistica in un post sui social media cinesi il 2 agosto, come anche riportato da Bloomberg.

Il livello 4 di autonomia che verrà testato implica che l’auto possa operare autonomamente senza intervento umano per lunghi periodi, anche se esclusivamente in determinate condizioni. Servizi di robotaxi come Waymo One di Alphabet e Apollo Go di Baidu, ad esempio, rientrano in questa categoria. Mercedes, invece, sta sviluppando il suo sistema di guida autonoma principalmente per le auto private, ma potrebbe anche essere utilizzato per un eventuale servizio di robotaxi o concesso in licenza ad altre aziende.

Attualmente, il sistema di guida autonoma più avanzato venduto da Mercedes è di livello 3, noto come “Drive Pilot”, e disponibile solo in alcune regioni. Un’auto di livello 3 può operare autonomamente senza supervisione, ma per periodi brevi e, anche questa, in specifiche condizioni. Il sistema Drive Pilot è progettato per essere utilizzato in situazioni di traffico lento su autostrade autorizzate. Sono necessarie anche condizioni meteo favorevoli e, comunque, un veicolo davanti. Funziona fino a una velocità di 65 km/h, anche se Mercedes prevede di aumentare questo limite.

Sistemi concorrenti come l’Autopilot di Tesla e il Super Cruise di General Motors sono classificati solo al livello 2 della scala SAE. Questi, infatti, richiedono che il conducente monitori costantemente la strada e sia pronto a riprendere il controllo del mezzo. Il sistema di guida autonoma di Mercedes utilizza diverse telecamere e sensori montati sui veicoli moderni. Tra i sistemi che rendono autonomo il veicolo c’è un sensore lidar, telecamere aggiuntive anteriori e posteriori. Ci sono anche microfoni per rilevare veicoli di emergenza e un sensore di umidità nel passaruota.