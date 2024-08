Xpeng, il produttore cinese mostra i muscoli con gli ultimi dati pubblicati

Il produttore cinese di auto elettriche Xpeng ha recentemente diffuso i nuovi dati finanziari, quelli che di fatto mostrano la salute dell’azienda. Senza ombra di dubbio si assiste a una crescita significativa. Nel secondo trimestre del 2024, infatti, il fatturato ha raggiunto circa 1 miliardo di euro, segnando un aumento del 60,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del 23,9% rispetto al primo trimestre del 2024.

Le perdite nette dell’azienda hanno subito una riduzione considerevole, attestandosi a “solo” circa 161 milioni di euro nel secondo trimestre del 2024. Erano stati il doppio, circa 2,80 miliardi di yuan, nello stesso periodo del 2023.

Xpeng ha inoltre registrato un incremento nelle vendite: nell’ultimo trimestre, il marchio ha consegnato 30.207 veicoli elettrici, un aumento del 30,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Il margine di profitto sui veicoli ha raggiunto il 6,4% nel secondo trimestre del 2024, rispetto al -8,6% dello stesso periodo nel 2023 e al 5,5% del primo trimestre del 2024.

“Siamo all’inizio di un nuovo ciclo di prodotti, a partire dal lancio della Mona M03 in agosto. Nei prossimi tre anni, introdurremo numerosi nuovi modelli e versioni aggiornate”, ha dichiarato Xiaopeng He, Presidente e CEO di Xpeng. “Siamo convinti che, grazie a un ciclo di prodotti molto competitivi e a strategie di marketing più efficaci, riusciremo a convertire i nostri vantaggi tecnologici e le innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale in un aumento delle vendite sia in Cina che a livello globale. Siamo determinati a tornare su un percorso di rapida crescita e a emergere vincitori nella competizione per le tecnologie intelligenti e l’espansione internazionale.”

Xpeng ha ampliato la sua rete di vendita a oltre 611 punti vendita e conta su una rete di 1.298 stazioni di ricarica, di cui 442 sono stazioni di ricarica veloce S4 da 480 kW. L’espansione di Xpeng continua in particolare anche nel cuore dell’Europa, in Germania, dove i modelli G9 e P7, già disponibili, sono offerti anche in leasing. Il lancio del SUV coupé G6 è previsto entro agosto nel mercato tedesco.