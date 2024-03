Volkswagen, il primo veicolo in collaborazione con XPENG sarà un SUV elettrico

L’estate scorsa il Gruppo Volkswagen ha siglato un’importante alleanza con XPENG, segnando l’inizio di una collaborazione strategica. In virtù di questa partnership, Volkswagen ha acquisito una quota del 4,9% in XPENG, consolidando la propria presenza nel mercato automobilistico cinese. Ora le due aziende hanno compiuto un significativo passo avanti in questa sinergia annunciando una serie di nuovi veicoli elettrici.

Volkswagen, la collaborazione con XPENG porterà sul mercato una serie di veicoli elettrici

I due colossi hanno dichiarato di star sviluppando due nuovi veicoli elettrici di “Classe B”, un termine che, nel contesto cinese, designa un segmento di mercato di livello superiore rispetto all’equivalente segmento B europeo. Questi nuovi modelli elettrici, previsti per il 2026, verranno lanciati sotto il brand Volkswagen sul mercato cinese. Non sono stati rivelati moltissimi dettagli in merito a questi nuovi veicoli, sia per quanto riguarda le specifiche tecniche che la fascia di prezzo, ma è chiaro che l’obiettivo è ottenere maggiori economie di scala, abbreviando i tempi di sviluppo e riducendo i costi di produzione.

Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, ha offerto qualche insight aggiuntivo tramite il suo profilo LinkedIn, rivelando che i modelli in questione saranno di medie dimensioni e che il primo veicolo elettrico a batteria (BEV), frutto di questa collaborazione, sarà un SUV. Questi veicoli saranno sviluppati sulla piattaforma Edward, utilizzata attualmente per la XPENG G9.

Per ulteriori dettagli sui modelli Volkswagen/XPENG dovremo attendere ancora qualche mese. Tuttavia, è evidente che lo sviluppo di questi veicoli rappresenta solo una componente dell’accordo tra le due compagnie, che prevede anche un’intensificazione della collaborazione strategica su più fronti in futuro.

Inoltre, Volkswagen e XPENG hanno annunciato l’avvio di un programma di approvvigionamento congiunto per componenti comuni dei veicoli e per la piattaforma condivisa, sottolineando l’importanza di questa partnership non solo quindi per lo sviluppo di nuovi modelli.