CLE 646: quando AMG decide che l’elettrificazione può aspettare

La CLE 646 Spezialanfertigung nasce da una CLE 53, ma quello che Mercedes-AMG ha restituito alla strada non ha quasi nulla a che fare con il punto di partenza. Motore, trasmissione, carrozzeria, aerodinamica, sospensioni, interni, tutto rivisto, tutto spinto oltre.

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Sotto il cofano c’è l’ultima evoluzione del V8 biturbo M177 da 4,0 litri. Quota finale, 646 CV tra 6.000 e 6.250 giri, con 850 Nm di coppia disponibili da 2.500 giri. L’albero motore usa perni a piano piatto per ridurre le masse rotanti e rendere il V8 più reattivo, un dettaglio da motorsport infilato in una coupé con targa. Il sistema mild hybrid a 48V resta, buono per altri 23 CV, solo che nessuno ha comprato (sì, è già sold out) quest’auto per il recupero energetico.

Questa CLE è posteriore pura, niente 4Matic, niente compromessi. I 646 CV passano alle ruote dietro attraverso un cambio Speedshift TCT a nove rapporti e un differenziale a controllo elettronico. Il risultato sono 3,9 secondi per i cento, 11,4 secondi per i duecento, e una punta di 310 km/h.

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AMG ha tolto peso ovunque fosse possibile. Cofano, tetto, parafanghi anteriori e minigonne in fibra di carbonio. I finestrini posteriori e lunotto sono in policarbonato, i sedili posteriori, invece, spariti, sostituiti da un roll-bar. Il risultato è una perdita di 170 kg rispetto alla CLE 53 di partenza, per un peso DIN di 1.895 kg.

La carreggiata è stata allargata di 60 mm, con sospensioni coilover sviluppate ad hoc e regolazioni indipendenti su compressione ed estensione. I cerchi forgiati da 20 pollici montano Michelin 305/30 all’anteriore e 335/30 al posteriore. I freni posteriori sono carboceramici, con dischi da 420 mm. L’impianto di scarico è in titanio, firmato Akrapovič.

Dentro, i sedili anteriori sono gusci ultraleggeri in fibra di carbonio. Con il pacchetto Performance si possono montare cinture a sei punti. L’insonorizzazione è stata ridotta, diversi sistemi di assistenza eliminati. È praticamente una Black Series con la carrozzeria di una CLE.

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La CLE 646 entra nella gamma Mythos, quella lanciata con la PureSpeed, ma è ancora più esclusiva: trenta esemplari, assemblati a mano ad Affalterbach, tutti già assegnati prima ancora che venisse comunicato un prezzo ufficiale. Chi parla di cifre vicine al milione di euro si muove nel campo delle ipotesi.