Vuoi la nuova Celica? Intanto puoi acchiappare questa WRC Edition del 1994

Sono passati 31 anni e ancora nessuno se la riesce a dimenticare. La Toyota Celica, non “semplicemente” la coupé standard, ma la GT-Four ST205 WRC Edition del 1994 torna a fare notizia. D’altronde, Toyota ha confermato che la Celica sta per rinascere, e il mercato dell’usato ha già reagito come si reagisce a notizie del genere.

Advertisement

Chi ha giocato a qualunque buon gioco Rally (rigorosamente datato) la conosce bene. Livrea Castrol, quattro fari, parafanghi allargati che non chiedono permesso. La ST205 è meno amata dai puristi della ST185, quella con i fari a scomparsa, la carrozzeria più affilata, il palmares di Carlos Sainz, ma ha una muscolosità tutta sua. E la versione GT-Four è quella con cofano in alluminio ventilato, prese d’aria maggiorate, assetto aggressivo e trazione integrale turbo permanente.

La Celica in vendita su eBay è ancora più specifico. È uno dei 2.500 esemplari della WRC Edition, costruita nel 1994 per soddisfare i regolamenti FIA di omologazione.

Advertisement

Guida a destra, importata dal Giappone nel mercato britannico, 121.000 km sul groppone e condizioni che sembrano smentire ogni chilometro. Cerchi Speedline bianchi, fari a proiettore, abitacolo a quattro posti con i sedili anni Novanta.

Sotto il cofano di questa Celica che trasuda rally vive il 2.0 turbo quattro cilindri 3S-GTE, che nella versione stradale erogava 248 CV e nella declinazione rally superava i 300. Questo esemplare monta intercooler frontale, radiatore Koyo, aspirazione fredda HKS, valvola di scarico aftermarket e scarico potenziato. La potenza finisce su tutte e quattro le ruote attraverso un cambio manuale a cinque marce, differenziale centrale viscoso e differenziale posteriore Torsen. Il sistema anti-lag era di serie, come sulle auto da corsa.

La Celica ha vinto quattro titoli piloti nel WRC tra il 1990 e il 1994 e due titoli costruttori, ma nessuno con questa generazione. La ST205 era ancora in costruzione quando i titoli arrivavano. La sua eredità è diversa: è il simbolo di una transizione, l’ultima Celica prima che Toyota passasse alla Corolla e poi si prendesse una lunghissima pausa.

Advertisement

Questo pezzo di storia dell’omologazione è disponibile per £23.995, poco meno di 28.000 euro. Sottoscocca privo di ruggine, distribuzione e pompa dell’acqua nuove, tagliando recente.