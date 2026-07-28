Celica o MR2? Toyota testa in pista qualcosa che sa di leggenda

Qualcosa si muove nei garage di Toyota. Da settimane circolano render, voci e adesso anche immagini (quasi) reali di una coupé dal profilo aggressivo che Toyota tiene nascosta con una mimetizzazione che non lascia spazio all’immaginazione. Frontale a cuneo, pinne posteriori allargate, proporzioni da vettura con motore centrale posizionato subito dietro l’abitacolo.

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Il designer Simolude ci aveva già messo le mani sopra qualche settimana fa, immaginando il possibile ritorno della Toyota Celica, una coupé sportiva con quattro cilindri da 2 litri, pensata per vivere sia su strada che in pista.

Le ricostruzioni erano convincenti, forse troppo, perché adesso le immagini dei prototipi in sviluppo ripresi durante i test assomigliano pericolosamente a quello che si era immaginato. E se la Celica fosse solo una delle opzioni sul tavolo?

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Nel frattempo, in Giappone, la rete pubblica NHK ha mandato in onda un documentario che ha sollevato più di qualche sopracciglio. Al suo interno, quasi come se fosse normale, Toyota si mostrava ancora al lavoro sulla GR Yaris M Concept, una GR Yaris con motore centrale da 600 CV con il bagagliaio trasformato in sala macchine, il propulsore da 2 litri in bella vista come un’opera d’arte industriale.

Poi ci sono le immagini dei test WRC. La nuova vettura da competizione che Toyota sta sviluppando per la prossima stagione del campionato rally mondiale somiglia in modo sospetto alle foto emerse nelle ultime settimane, stesso profilo, stessa muscolatura.

La domanda che rimane aperta è una sola: stiamo parlando della nuova Celica, del ritorno della MR2, o di qualcosa che ancora non ha un nome? Toyota ha già dimostrato, con la GR86, con la Supra, con la stessa GR Yaris, di saper costruire auto sportive vere quando vuole. La gamma GR sembra aver bisogno di un nuovo capitolo e i prototipi in pista suggeriscono che qualcuno, ad Aichi, stia andando in una buonissima direzione.