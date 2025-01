Volvo Car UX, nuovo importante aggiornamento su molti veicoli della gamma

Volvo ha annunciato un’importante evoluzione tecnologica per diversi modelli della sua gamma, introducendo aggiornamenti che renderanno l’esperienza di guida ancora più intuitiva e avanzata. Le novità interesseranno veicoli come XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, V90 e V90 Cross Country, portando con sé miglioramenti significativi in termini di connettività, prestazioni e praticità.

Al centro di questi upgrade c’è l’integrazione della piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm, che promette di elevare il sistema di infotainment Volvo a un nuovo livello, garantendo una maggiore velocità di elaborazione e una reattività superiore.

Alcuni modelli destinati al mercato europeo, tra cui EX30, EX40 ed EC40, beneficeranno dell’introduzione della funzione Plug & Charge, pensata per semplificare il processo di pagamento durante la ricarica dei veicoli elettrici. Volvo sta anche ampliando la diffusione del suo innovativo sistema Volvo Car UX, già presente su EX30, EX90 e la nuova XC90, rendendolo disponibile su tutta la sua gamma.

Tale piattaforma punta a migliorare l’interazione tra conducente e veicolo, offrendo un’interfaccia utente più intuitiva e personalizzabile. Gli automobilisti potranno modificare la schermata principale del display centrale, posizionando le app preferite per un accesso rapido a mappe, media e funzioni telefoniche. Un’ulteriore novità è la barra contestuale, che si adatta dinamicamente alle esigenze del conducente, mostrando le applicazioni più rilevanti in base alla situazione. Anche il quadro strumenti dietro il volante è stato riprogettato per offrire una visualizzazione più chiara e dettagliata della navigazione.

A partire dal 2025, tutti i modelli sopracitati saranno equipaggiati con il Volvo Car UX di ultima generazione. Per chi già possiede una Volvo con sistema Google integrato, l’aggiornamento sarà rilasciato tramite un update software OTA (Over-the-Air). Entro la fine dell’anno, l’azienda prevede di estendere questo aggiornamento a livello globale per tutti i veicoli Volvo prodotti dal 2020 in poi.

L’importante passo avanti, come anticipato, è rappresentato dall’espansione della piattaforma Snapdragon Cockpit, attualmente disponibile su EX90 ed EX30. Questo sistema, che integra l’infotainment basato su Android Auto, è progettato per offrire prestazioni significativamente superiori. Volvo afferma che il nuovo sistema sarà “oltre due volte più veloce” rispetto alla versione attuale, con una grafica migliorata fino a 10 volte.