Volvo EX30, proporre il SUV compatto elettrico è stata una mossa di successo

Il marchio svedese di proprietà cinese del gruppo Geely celebra un 2024 da primato, con vendite globali che hanno raggiunto quota 763.389 unità, segnando un incremento dell’8% rispetto al 2023. Questo successo di Volvo risulta trainato principalmente dall’espansione delle vendite di veicoli completamente elettrici, un settore in cui il marchio svedese si sta affermando come leader nella transizione verso la mobilità sostenibile.

Un’auto Volvo su cinque venduta lo scorso anno era completamente elettrica, un traguardo reso possibile dal boom della Volvo EX30, il SUV compatto elettrico che ha conquistato il mercato. Nel complesso, le auto elettriche firmate Volvo hanno totalizzato 175.194 unità, registrando un impressionante aumento del 54% rispetto all’anno precedente. Questo segmento rappresenta ora il 23% delle vendite globali del marchio, in crescita di 7 punti percentuali rispetto al 2023.

Non solo elettriche, però, perché ci sono anche le ibride plug-in che hanno fatto segnare numeri in crescita, con 177.593 unità vendute (+16%). Complessivamente, i veicoli elettrificati di Volvo, che quindi includono elettriche e ibride plug-in, hanno raggiunto le 352.787 unità, rappresentando il 46% delle vendite globali e un incremento del 33% rispetto al 2023.

I modelli di punta nel segmento elettrico, tra cui EX30, EX90 ed EM90, hanno aggiunto 100.768 unità al totale. La EX30 si è distinta come protagonista, chiudendo il suo primo anno intero con 98.065 unità vendute, diventando così il quarto modello più venduto del marchio. In cima alla classifica, il modello più richiesto di Volvo rimane la XC60, con 230.853 unità vendute. Seguono XC40 ed EX40, per un totale di 173.890 unità, un dato in calo rispetto alle 200.670 del 2023.

Dal punto di vista geografico, Volvo ha affrontato sfide nei mercati di Cina e Stati Uniti. Le vendite in Cina sono scese dell’8% (156.370 unità), con una penetrazione dell’elettrico limitata al 2,8%. Negli States, le consegne sono diminuite del 3%, fermandosi a 125.243 unità.

Questi cali risultano, però, ampiamente compensati dai risultati positivi ottenuti in Europa. Qui, Volvo ha registrato 369.685 vendite, segnando un aumento del 25% rispetto al 2023. Nel Vecchio Continente, il 36% delle auto vendute erano elettriche (+76%), il 29% ibride plug-in (+11%), e il restante 35% costituito da modelli microibridi o a combustione (+6%).