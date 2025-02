Volvo EX60: il SUV elettrico inaugurerà la piattaforma SPA3

Volvo si prepara a lanciare sul mercato la nuova EX60, SUV elettrico che inizierà i test su strada nel corso del 2025. Questo modello, che rappresenta la versione completamente elettrica del popolare XC60, segna anche il debutto della nuova piattaforma SPA3, un’architettura più avanzata e versatile rispetto a quella utilizzata per l’EX90 e l’ES90.

Volvo EX60, la nuova piattaforma SPA3 sarà estremamente versatile

Anders Bell, responsabile tecnico di Volvo, sottolinea l’unicità della piattaforma: “La SPA3 sarà 100% elettrica e 100% Volvo Cars. Il nostro approccio si basa su principi fondamentali che permetteranno un’integrazione ottimale delle tecnologie più avanzate”. La nuova EX60 manterrà dimensioni simili all’attuale XC60, incorporando elementi stilistici già visti nei modelli elettrici EX30 ed EX90.

La piattaforma SPA3 si distingue per la sua notevole versatilità, potendo supportare veicoli di diverse dimensioni, dal segmento B al segmento F. Un’innovazione significativa è l’introduzione del megacasting, una tecnica che permette di fabbricare intere sezioni del veicolo come un unico pezzo, ottimizzando così i costi di produzione.

L’aspetto digitale gioca un ruolo centrale: tutti i veicoli basati su SPA3 condivideranno la stessa architettura software e connettività cloud. Bell paragona questo approccio all’ecosistema Apple, evidenziando come l’integrazione tra hardware, software e servizi digitali migliorerà l’esperienza degli utenti, facilitando anche gli aggiornamenti over-the-air. “La SPA3 rappresenta un’evoluzione sia meccanica che digitale”, spiega Bell. “Le innovazioni sviluppate per l’EX90 saranno integrate in tutti i modelli basati su questa piattaforma, che è stata progettata per essere altamente scalabile in termini di dimensioni, prezzo e distribuzione geografica”.

Con l’EX60, Volvo rafforza il suo impegno nella mobilità elettrica. Il nuovo SUV rappresenterà anche la visione futura del marchio, che consiste in un perfetto equilibrio tra sostenibilità, sicurezza e design, supportato da un ecosistema digitale integrato e processi produttivi all’avanguardia.