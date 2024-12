Volvo EX30, il top sul fronte sicurezza: lo dicono i test Euro NCAP

La Volvo EX30, pur essendo il SUV più piccolo mai prodotto dall’azienda svedese, incarna ancora una volta (come da tradizione, potremmo dire) il DNA improntato alla sicurezza che ha reso il marchio un punto di riferimento nel settore.

Il piccolo SUV completamente elettrico non è solo un esempio di mobilità sostenibile, ma anche una prova concreta dell’impegno di Volvo per la sicurezza stradale. A conferma di ciò, l’EX30 ha recentemente conquistato il massimo punteggio di cinque stelle nei rigorosi test di sicurezza condotti da Euro NCAP, l’ente indipendente leader in Europa nella valutazione della sicurezza automobilistica.

Questi test, riconosciuti come un punto di riferimento per i consumatori, dimostrano come l’EX30 sia progettato per proteggere non solo chi è a bordo, ma anche gli altri utenti della strada, specialmente nel traffico cittadino. Asa Haglund, responsabile del Safety Centre di Volvo, ha dichiarato: “Anche se il nostro obiettivo primario è creare auto sicure per il mondo reale, questi risultati evidenziano la solidità della Volvo EX30. Con questo modello, abbiamo elevato la sicurezza urbana a un nuovo livello, offrendo un veicolo compatto che protegge conducente, passeggeri e altri utenti della strada”.

La sicurezza dell’EX30 non si limita alle prestazioni eccezionali nei test. La sua progettazione attinge a oltre 50 anni di ricerche sugli incidenti, consentendo di sviluppare tecnologie avanzate e una struttura robusta, progettata per gestire scenari ben più complessi di quelli previsti dai test standard.

In effetti, i criteri interni di Volvo spesso superano gli standard ufficiali, garantendo livelli di protezione superiori. Ma l’EX30 non si ferma alla sicurezza passiva. Tra le sue tecnologie attive spiccano sistemi come il freno automatico agli incroci, che può fermare il veicolo in caso di collisione prossima con un altro mezzo, e il sistema di avviso apertura porta, ideato per prevenire incidenti con ciclisti o altri veicoli in transito. A bordo, un innovativo sistema di monitoraggio del conducente interviene nei momenti di distrazione o stanchezza, contribuendo a prevenire situazioni di rischio.