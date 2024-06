Volvo, le auto elettriche dominano il mercato: superate termiche e ibride plug-in

Volvo continua a registrare ottimi risultati di vendita in Europa e nel mondo, dove lo scorso mese di Maggio 2024 ha venduto ben 68.034 auto a livello globale, con un aumento del 13% rispetto allo stesso mese del 2023. A trainare le vendite nel Vecchio Continente la nuova Volvo EX30, dove già ad aprile aveva registrato poco più di 22.000 immatricolazioni.

Volvo vende più auto elettriche che veicoli a combustione e Plug-in Hybrid

Le vendite dei modelli Plug-in e totalmente elettrici del brand svedese sono aumentate del 37% e ora rappresentano il 48% delle vendite globali di Volvo. Considerando soltanto le auto elettriche, le vendite rappresentano il 25% del totale. Per quanto riguarda le vendite in Europa, le immatricolazioni nel mese di maggio 2024 sono state 33.252, di cui 12.272 veicoli elettrici, 9.755 veicoli Plug-in e 11.224 Mild Hybrid e a combustione interna. I veicoli elettrificati hanno toccato quota 22.028 unità, in aumento del 34% rispetto allo scorso anno, quando erano state immatricolate 16.481 modelli.

Considerando il periodo che va da gennaio a maggio 2024, in totale in Europa Volvo ha venduto ben 157.160 veicoli, in aumento del 31% rispetto allo stesso periodo del 2023. Andando nelle specifico, le vendite dei modelli elettrificati ammontano a 99.799, in aumento del 34%. Le auto elettriche di Volvo vendute sono state 57.390, in aumento del 68% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando le immatricolazioni ammontavano a 34.130. Poca la differenza per le Plug-in, con 42.409 unità vendute e un aumento del 5%. Le auto termiche e Mild Hybrid hanno invece venduto complessivamente 57.361 unità, registrando un aumento del 27%.

Tra i modelli più venduti troviamo la XC60 con 20.507 esemplari, la XC40 con 13.640 unità vendute e la nuova EX30 totalmente elettrica, con 11.035 consegne, che si trova anche nella Top 10 italiana dello scorso mese.