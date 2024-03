Volvo: saluta le auto diesel

L’ultima unità diesel è uscita dalla linea di produzione nello stabilimento di Torslanda, in Svezia. Momento a dir poco storico per la casa automobilistica svedese Volvo, che sancisce la fine di un’era durata ben 45 anni.

E la protagonista è la sua ultima XC90, che ora è diventata il simbolo dell’omaggio a questo clamoroso cambiamento. Infatti, tutto è iniziato nel 1979 con la Volvo 244 DL G6, la prima creatura svedese a essere equipaggiata un motore diesel. All’epoca, si trattava di un propulsore a 6 cilindri originario Volkswagen; scelta che stava a testimoniare l’esperienza ancora limitata di Volvo nel settore. Ora, l’ultimo esemplare a montare questo motore sarà in esposizione al museo World of Volvo di Göteborg.

E pensare che negli anni, più di 10 milioni di Volvo con motore diesel sono state vendute, con particolare attenzione in Europa. Nell’anno 2010, la combustione diesel era, tra l’altro, la principale modalità di alimentazione per le vetture Volvo con destinazione Vecchio Continente.

Il difficile cambiamento: il percorso verso l’elettrico è ancora lungo, ma Volvo sembra deciso

Diciamo che già nel 2017 Volvo era decisa a dire stop al diesel, ma la storia sembrava non essere ancora terminata. In Europa il gasolio era sicuramente la principale scelta per le auto, ma con le nuove regole antinquinamento lo hanno portato a perdere parecchio terreno; indirizzando in consumatori verso il mondo dell’elettrico.

Il discorso però non è lo stesso per la Germania, dove i fatti si presentano in modo differente. Infatti, con la minimizzazione degli incentivi per l’acquisto di auto elettriche, il diesel sembra essere resuscitato. Gli elevati prezzi delle vetture elettriche, in combinazione con la scarsa autonomia che fino a ora sono in grado di garantire, stanno rallentando la loro diffusione. Ecco, questi sono i reali motivi per cui molti consumatori continuano sulla scia preferenziale del gasolio.

Il passaggio all’elettrico è in corso; sicuramente ci vorrà tempo ma Volvo non demorde. Ogni conducente, necessita di garanzie e soluzioni che siano concrete. Ciò che sicuramente farà la differenza sarà quella di aumentare il numero di colonnine di ricarica, aumentare l’autonomia delle vetture e diminuirne i prezzi di acquisto. Pertanto, al momento, Il diesel non è ancora giunto al capolinea, ma il suo futuro è decisamente incerto. Il suo declino è innegabile, ma la sua attuale opposizione in alcuni mercati dimostra che il percorso verso l’elettrico è ancora lungo. Tutti ostacoli che Volvo sembra deciso a fronteggiare.