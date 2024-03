Le auto Volvo potranno avvisare i conducenti di eventuali incidenti utilizzando dati in tempo reale

Volvo presto inizierà a equipaggiare i veicoli europei con una nuova tecnologia di sicurezza chiamata “Accident Ahead Alert”, come riportato in un recente comunicato stampa. Questa tecnologia sfrutterà i dati in tempo reale provenienti dai centri di gestione del traffico per avvisare i conducenti di incidenti appena avvenuti sulla strada.

Volvo annuncia l’imminente arrivo di Accident Ahead Alert

La nuova tecnologia sarà implementata inizialmente in Danimarca su tutti i modelli di auto delle serie 90, 60 e 40 prodotti dal 2016 in poi. Successivamente, sarà estesa ad altre località europee. Questa innovazione sfrutta il cloud di Volvo Car, lanciato nel 2016, che consente alle auto di comunicare tra loro. Finora, questa tecnologia è stata utilizzata per avvisare i conducenti delle condizioni stradali scivolose e di altri potenziali pericoli.

Nel comunicato stampa, Stine Bendsen, responsabile del Centro danese di gestione del traffico presso la Direzione stradale danese, ha accolto con favore l’utilizzo del nuovo feed di dati sugli eventi del traffico in tempo reale da parte di Volvo Cars, come la prima casa automobilistica a farlo. “Un avviso tempestivo di un incidente in arrivo consentirà ai conducenti di reagire con prontezza, rallentando e aumentando la distanza di sicurezza dalla vettura di fronte”, ha dichiarato. “Ciò contribuirà a ridurre il rischio di collisioni successive e a proteggere gli operatori che lavorano per ripristinare la normale circolazione stradale”.

Volvo si impegna a condividere i dati sulla sicurezza e invita gli altri a fare altrettanto. Nel comunicato si legge: “Per rendere le strade più sicure per tutti, chiediamo che più autorità stradali condividano dati anonimi sugli incidenti stradali e incoraggino altri produttori di automobili a unirsi a noi nell’offrire tecnologie simili”. Nel dicembre scorso, la casa svedese ha annunciato che i suoi nuovi modelli X90 completamente elettrici sarebbero stati dotati di un software standardizzato per il monitoraggio del conducente. Questo sistema combina un sistema di comprensione del doppio conducente (DUS) con un rilevamento capacitivo per garantire che le mani siano sul volante.

La pionieristica tecnologia di sicurezza connessa introdotta da Volvo Cars nel 2016 si basa sul suo cloud, alimentato da dati in tempo reale. Questo sistema consente alle vetture Volvo di comunicare tra loro, fornendo agli automobilisti avvisi sulle condizioni stradali, inclusi pericoli come strade scivolose. Ora, con gli ultimi sviluppi, i conducenti possono ricevere anticipatamente avvisi sugli incidenti imminenti, indipendentemente dall’orario della giornata.