Volvo, la cura cinese continua a fare bene: previste cifre record per il 2024

Sono passati ormai quasi 15 anni dalla fortunata acquisizione del marchio svedese da parte della cinese Geely. Arrivati al quattordicesimo anno (ufficialmente), Volvo si appresta a vivere un 2024 straordinario, proseguendo il trend di crescita che ha già caratterizzato il 2023, un anno da record per il marchio svedese.

La casa automobilistica si avvia a nuovi picchi di vendite globali, trainata dalla forte domanda di veicoli elettrificati, tra cui modelli completamente elettrici e ibridi plug-in. Nei primi dieci mesi del 2024, Volvo ha immatricolato quasi 622.000 veicoli a livello mondiale, registrando un incremento del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nonostante leggere flessioni nei mercati statunitense e cinese, l’Europa ha fatto da contrappeso con un aumento delle vendite del 30%. La crescita è stata fortemente sostenuta dall’offerta di modelli elettrici, che hanno visto un boom del 61% nelle vendite globali e un impressionante +90% in Europa. Il periodo storico dominato dalla cosiddetta transizione elettrica ha favorito la crescita del brand.

Di particolare rilievo è la Volvo EX30, un SUV completamente elettrico che ha conquistato il mercato europeo, rappresentando oltre la metà delle vendite elettriche del marchio nel Continente. Nel complesso, il 23,6% delle vendite totali di Volvo nel mondo riguarda veicoli 100% elettrici, mentre in Europa questa percentuale sale al 37%. Considerando anche i modelli ibridi plug-in, oltre il 46% delle auto vendute globalmente dalla casa sino-svedese nel 2024 è elettrificato.

In Europa, questa quota raggiunge il 65%, confermando la leadership di Volvo nella mobilità sostenibile. Tra i modelli tradizionali più apprezzati della gamma, la XC60 domina le vendite globali, mentre in un Paese come la Spagna la XC40, disponibile anche in versione elettrica EX40, è il best-seller. Con un prezzo di partenza competitivo e versioni ibride, la XC40 continua ad attrarre un pubblico sempre più ampio, posizionando Volvo come protagonista del settore elettrico presente e, probabilmente, futuro.