Volvo, gli aggiornamenti su XC40 e XC60 per il 2025

Volvo porta avanti una strategia ambiziosa per portare le sue automobili sempre in prima fila in fatto di avanguardia. Aspetti quali tecnologia e connettività sono sempre una priorità, rispondendo alla crescente domanda dei consumatori odierni.

La collaborazione con Google ha permesso l’integrazione di sistemi avanzati all’interno delle auto, migliorando l’esperienza grazie all’assistente vocale e la possibilità di aggiornamenti software senza la necessità di visite in officina.

La Volvo XC40, uno dei modelli di punta del marchio svedese, presenta delle novità importanti per il modello 2025 tra cui, appunto, l’integrazione totale dei servizi Google nella connettività del veicolo, rendendo ancora più semplice l’utilizzo di funzioni avanzate. La gamma motori si conferma con due varianti, la versione B3 MHEV con 163 cavalli e la B4 MHEV da 197 cavalli. La nuova “Black Edition” aggiunge un look sportivo con una carrozzeria di colore scuro, cerchi dedicati e dettagli interni che ne esaltano l’estetica.

Anche la Volvo XC60, il SUV più venduto dal marchio a livello globale, subisce aggiornamenti importanti per il 2025. Il modello affronta una sfida legata all’assenza del motore diesel, una richiesta che con tutta probabilità andrà scemando presto. Il SUV Volvo si rifà con l’introduzione di una motorizzazione più accessibile, il B5 MHEV, una versione ibrida leggera con 250 cavalli. Anche la XC60, come la XC40, è disponibile in una versione Black Edition.

Dal punto di vista economico, Volvo ha pensato a diverse opzioni per l’acquisto dei suoi modelli. La XC40 è ora proposta a un prezzo di partenza di 43.600 euro, grazie a interessanti offerte di finanziamento, mentre la XC60 ha un prezzo stabile di 56.500 euro, anche se è disponibile in promozione a partire da 43.600 euro, con opzioni di finanziamento per rendere il modello più accessibile ai potenziali clienti.

Con tali iniziative, novità e aggiornamenti all’avanguardia, Volvo punta a rispondere alle esigenze dei consumatori in termini di sostenibilità e innovazione, ma anche a rafforzare la propria posizione nel mercato delle auto elettriche e ibride. Quest’ultimo, probabilmente, la frontiera del momento.