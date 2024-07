Auto elettriche, ecco le più vendute in Europa nel 2024: Tesla Model Y crolla

Le vendite di Tesla Model Y non volano più coma una volta. La differenza con i numeri dello scorso anno, quando è stata proclamata l’auto più venduta al mondo con 1,2 milioni di esemplari consegnati, è importante. Mentre il mercato europeo è in crescita, anche se con una leggera flessione delle auto elettriche, le vendite di Model Y sono letteralmente crollate. Ma andiamo nello specifico e vediamo quali sono state le auto elettriche più vendute in Europa del 2024, fino ad ora.

Auto elettriche: la classifica europea del 2024 vede sempre Tesla primeggiare, ma le altre si avvicinano

Secondo quanto riportato da Jato Dynamics, la decima posizione della classifica è occupata da Audi Q4 e-tron con 24.456 unità, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nonostante si trovi soltanto alla nona posizione, la BMW iX1 registra ottimi risultati con 24.506 unità e un aumento del 53% rispetto al 2023. Alla piazza numero otto si trova la Volvo EX40 con 25.223 unità, registrando una flessione del 5% rispetto al 2023, probabilmente anche a causa dell’arrivo della nuova EX30.

Skoda Enyaq iV occupa la settima posizione con 25.248 unità vendute, mentre il sesto e quinto posto sono occupati rispettivamente da Volkswagen ID.3 e ID.4 con 29.136 e 29.146, in calo del 17% e 30%. La quarta piazza è occupata dalla cinese MG 4 con 31.922 unità vendute e un miglioramento del 4% rispetto all’anno precedente.

Sul gradino più basso del podio troviamo la nuova Volvo EX30 con 36.980 unità, che nei prossimi mesi potrebbe davvero impensierire le due Tesla nelle prime posizioni. Nel dettaglio, la seconda posizione se la tiene stretta la Model 3 con 58.400 unità vendute, in aumento del 37% rispetto al 2023, mentre la prima posizione è sempre della Model Y con 101.181 unità vendute, ma in calo del 26% rispetto allo scorso anno. Probabilmente i numeri del SUV elettrico torneranno a salire soltanto con l’arrivo del restyling, visto poche settimane fa in nuove foto spia. Tuttavia, Elon Musk ha specificato che nel 2024 non ci sarà alcun aggiornamento per la Model Y, dunque si dovrà attendere con tutta probabilità fino al 2025.