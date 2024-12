Volvo porta i mitici studios di Abbey Road all’interno della sua EX90

Gli Abbey Road Studios di Londra rappresentano una vera e propria leggenda, per gli amanti della musica. Proprio lì è nato l’omonimo LP del 1969 considerato uno dei capolavori dei Beatles e ancora oggi rappresenta meta di pellegrinaggio per un gran numero di fans di ogni età. Oltre ad altre produzioni di artisti come Pink Floyd, Radiohead, Amy Winehouse e altri, e alle colonne sonore di film come “I predatori dell’arca perduta”, “Il ritorno dello Jedi” e diversi episodi della saga di Harry Potter.

Ora, anche Volvo ha deciso di sfruttarne il mito, e per farlo ha messo in programma di portarne il suono nel suo grande SUV elettrico, EX90. Una sapiente trovata pubblicitaria, che però comporta una sforzo notevole per quanto riguarda i profili tecnologici necessari per l’operazione.

Abbey Road: ora Volvo vuole trasportarne il caratteristico sound nella sua EX90

Com’è noto agli appassionati, ogni studio di registrazione ha un suo suono distintivo. Un sound che deriva da una combinazione di fattori, tra cui spiccano le dimensioni, la forma e la composizione dello studio stesso, oltre che dall’attrezzatura utilizzata per catturare, elaborare e registrare la musica. Che, nel caso di Abbey Road è il risultato di decenni di progettazioni per varare attrezzature su misura. Con un contributo estremamente rilevante, in tal senso, proprio da parte dei Beatles, che all’interno di quelle mura hanno registrato pezzi leggendari come Come Together, Here Comes the Sun, Let It Be e The Long and Winding Road.

Qualche anno fa, gli Abbey Road Studios hanno iniziato a cercare il modo per riuscire a catturare ed esportare il loro suono distintivo. Gli ingegneri hanno quindi provveduto a studiare gli schemi e le firme sonore delle apparecchiature che erano state utilizzate e sviluppate nel corso dei decenni. Un novero comprendente microfoni, compressori, limitatori, camere di eco, riverberi a piastra, registratori a nastro, equalizzatori e intere console di missaggio, nonché l’acustica degli studi stessi. Da questo lavoro preparatorio sono scaturiti modelli software che gli Abbey Road Studios ora offrono in vendita come plug-in software.

In particolare, Bowers and Wilkins, che costruisce altoparlanti per gli Abbey Road Studios fin dagli anni ’60 e apparecchiature audio per le auto Volvo negli anni più recenti, si è dedicata alla cattura del suono distintivo di Abbey Road al fine di immetterlo negli stereo per auto. Una opportunità che Volvo non si è lasciato scappare, iniziando una collaborazione con gli studios e B&W. E ora si appresta a coglierne i frutti con la sua EX90.

La magia di Abbey Road sarà a disposizione della clientela Volvo

Le auto sono considerate un ambiente eccellente per l’ingegneria del suono. A renderle tali il fatto che le orecchie degli ascoltatori tendono a restare, per ovvi motivi, nello stesso posto. Inoltre, la composizione dei materiali degli interni (che possono assorbire o riflettere il suono) è nota. A ciò si deve aggiungere che in fatto di acustica i veicoli elettrici rappresentano effettivamente l’ideale, in quanto presentano una minore quantità di rumori e vibrazioni da parte del gruppo propulsore.

Andando avanti nel lavoro preparatorio, i tecnici incaricati hanno quindi appurato come alcune delle simulazioni funzionassero meglio di altre. Di conseguenza, hanno elaborato una combinazione in grado di riprodurre al meglio l’ambiente di Abbey Road. Un lavoro che ha comportato un quinquennio di sviluppo, facendo in modo che Abbey Road Mode arriverà presto come un aggiornamento over-the-air per le Volvo EX90 dotate di stereo Bowers & Wilkins opzionale.

Naturalmente, il software che ne è risultato non mira a far risuonare tutto alla stregua di Come Together. Uno dei parametri di progettazione adottati è stato il coinvolgimento dell’utente, rendendo possibile agli occupanti della vettura di mettere a punto la propria musica utilizzando il suono in continua evoluzione di Abbey Road. Tra le maggiori sfide affrontate, quella di riuscire a individuare un modo per rendere un processo altamente tecnico, definito alieno da un ingegnere del suono, comprensibile e coinvolgente.

Come funziona la modalità Abbey Road sulla Volvo EX90

La modalità Abbey Road introdotta sulla Volvo EX90, va a includere quattro preset e una “Producer Mode”, in cui il display centrale dell’EX90 mostra un cursore a forma di arco. Spostandolo verso l’alto e verso il basso è possibile modificare la dimensione (percepita) dell’area di ascolto. Ad esempio si può optare per una piccola sala di controllo fonoassorbente, oppure per una vasta camera come lo Studio 2, la stessa dove i Beatles hanno registrato la maggior parte delle loro composizioni. Spostandolo da sinistra a destra, il suono muta da “vintage” a “moderno”, in modo da riuscire a emulare le diverse apparecchiature e metodologie di registrazione che gli Abbey Road Studios hanno impiegato nel corso degli anni. E, ancora, c’è un cursore aggiuntivo delegato all’impostazione della larghezza percepita degli altoparlanti.

Chi già ha avuto modo di saggiare uno degli stereo B&W di Volvo, probabilmente ha potuto sperimentare la modalità Gothenburg Concert Hall. Una modalità che produce molto riverbero, tanto da dare l’impressione che la musica sia al suo interno. La modalità Abbey Road Studios avrà le stesse caratteristiche, pur su una scala più ridotta. Una maggiore intimità che, però, non impedirà all’EX90 di sembrare un luogo di ascolto più grande di quanto non sia in realtà.

Inizialmente sarà un’esclusiva della EX90

La modalità Abbey Road sarà presto disponibile sul veicolo e Bowers and Wilkins ha voluto sottolineare che si tratta di un software “versione 1.0”. Ne consegue che, con il trascorrere del tempo saranno apportate delle migliorie al sistema. Le quali saranno trasmesse alle EX90 non appena saranno pronte, per mezzo di aggiornamenti over-the-air (OTA).

B&W ha anche aggiunto che l’azienda sta valutando di adottare la modalità Abbey Road su alcune delle sue apparecchiature stereo domestiche e, sebbene inizialmente Volvo avrà l’esclusiva sul sistema, potrebbe essere messa a disposizione di altri modelli, anche di altre case. Quindi, al marchio svedese si potrebbero aggiungere in futuro Polestar, Aston-Martin, BMW e McLaren, anche loro in grado di offrire stereo B&W. Un futuro che, però, non sarà immediato. La modalità Abbey Road, per ora, è un’esclusiva della Volvo EX90 e sarà messa a disposizione di tutti coloro che amano avere una grande esperienza audio all’interno del proprio veicolo. Un motivo quindi molto convincente per prendere in considerazione questo SUV elettrico.