Volkswagen, tutte le novità in arrivo per la gamma 2025

Il 2025 potrebbe essere un anno cruciale per Volkswagen. La casa tedesca lancerà due nuovi modelli necessariamente “strategici” per invertire la rotta di una situazione aziendale non particolarmente brillante.

Tra le novità confermate, spiccano le nuove generazioni di due veri e propri cavalli di battaglia: la T-Roc e il Transporter. All’inizio del nuovo anno debutterà anche la Volkswagen Tayron, progettata per inserirsi tra Tiguan e Touareg.

Nel corso del 2025 verrà inoltre svelata la versione definitiva della Volkswagen ID.2, la risposta del marchio tedesco alla domanda di auto elettriche compatte e accessibili. Sebbene l’arrivo nelle concessionarie sia previsto per il 2026, la presentazione della ID.2 è fissata per il 2025.

La piccola elettrica, già anticipata dal concept ID.2all, è annunciata come un’auto “per tutti”, con un design tradizionalmente Volkswagen, dimensioni contenute e un prezzo competitivo. Costruita sulla piattaforma MEB Entry, la ID.2 avrà trazione anteriore e offrirà fino a 255 CV di potenza. L’autonomia sarà di circa 450 km, con tempi di ricarica rapidi, si stima dal 10% all’80% in soli 20 minuti. Il prezzo partirà da circa 25.000 euro e offrirà anche un ampio bagagliaio fino a 1.330 litri.

A livello tecnologico, non mancheranno dotazioni importanti e avanzatissime. Tra gli optional, spiccano il Travel Assist per la guida semi-autonoma, i fari a LED a matrice, l’assistenza avanzata al parcheggio, sedili regolabili elettricamente con funzione massaggio e il tetto panoramico. Dettaglio non da poco, la gamma ID.2 sarà completata da una versione sportiva GTI, derivata dal prototipo GTI Concept del 2023.

Tornando alla nuova Tayron, il modello arriva come la “versione a sette posti” del popolare SUV Tiguan. Il design mostra similitudini con il SUV di nuova generazione e la Skoda Kodiaq. Quando arriverà sul mercato, nei primi mesi del 2025, la Tayron sarà disponibile con ben sette diverse motorizzazioni: due versioni ibride plug-in, un mild hybrid, due motori turbo benzina (TSI) e due motori turbo diesel (TDI), con potenze che vanno dai 150 ai 272 CV. Il prezzo base in Germania partirà da 45.475 euro.

La seconda generazione della T-Roc farà il suo debutto nel 2025, mantenendo la piattaforma MQB condivisa con la Golf. Sarà ancora disponibile con motori benzina e mild hybrid da 115 e 150 CV, a cui si aggiungeranno opzioni ibride plug-in.

Ci saranno anche Volkswagen Transporter e Caravelle, presentati in anteprima all’IAA di Hannover nel settembre di quest’anno.