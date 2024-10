Volkswagen Tayron il nuovo SUV tedesco economico

La Volkswagen fa grande affidamento sulla sua nuova Tayron per riuscire finalmente a porre rimedio a una evidente lacuna nel suo catalogo di crossover in Europa. Il nuovo SUV, che sarà disponibile nelle configurazioni a cinque e sette posti, si andrà in particolare a rivolgere a tutte quelle famiglie le quali sono alla ricerca di un modello in grado di mixare al meglio abbondanza di spazio e accessibilità in termini di prezzo.

La Tayron andrà a prendere il posto della Tiguan Allspace e sarà chiamata a svolgere un ruolo fondamentale nella strategia di espansione della posizione globale della casa automobilistica in un segmento altamente competitivo. È stato l’amministratore delegato del marchio tedesco, Thomas Schaefer, ad affermarlo in sede di presentazione. Un ruolo quindi chiave per cercare di riportare il gruppo in acque meno agitate di quelle in cui si dibatte ormai da mesi.

Volkswagen, alla Tayron spetta un compito estremamente importante

La Tayron si va a posizionare tra il SUV di punta Touareg e il crossover compatto Tiguan, all’interno della gamma di Volkswagen. In conseguenza di ciò, è destinato a competere con rivali come la Kia Sorento, che ha venduto più della Touareg nel segmento dei SUV di grandi dimensioni in Europa, secondo i dati della società di ricerche di mercato Dataforce. Per farlo, la casa di Wolfsburg ha quindi dovuto lavorare molto per individuare un prezzo ottimale per posizionarla al meglio sul mercato.

La Touareg costa tra 78mila e 106mila euro in Europa, a seconda del modello, mentre la Tiguan Allspace parte da circa 42mila, con le sue varianti top di gamma le quali si arrampicano sino a lambire i 70mila euro. Questi sono i prezzi online di Volkswagen e dei concessionari tedeschi. A sua volta, la Kia Sorento parte da 53.190 euro, come è possibile dedurre dal sito web della casa.

Il prezzo della Kia Sorento è quindi la base da cui partire per dispiegare la migliore strategia commerciale possibile. E, infatti, i prezzi della Tayron, che farà il suo esordio all’ormai imminente salone dell’auto di Parigi, il 14 ottobre, partiranno da 45.475 euro in Germania per la versione base.

È stato lo stesso numero uno di VW, Schaefer, ad affermare in una nota emessa per l’occasione: “Con questo nuovo SUV stiamo ampliando ulteriormente la nostra gamma in un segmento in crescita”. Per poi aggiungere che la sua funzione principale è quella di andare a colmare il divario tra la Tiguan e la Touareg.

Sarà subito disponibile in Italia

In un primo momento, la Tayron sarà disponibile nei mercati più grandi d’Europa, un novero in cui sono inclusi naturalmente la Germania, la Francia e l’Italia. Lanci separati della Tayron sono previsti più avanti in Cina e Nord America. Per quanto riguarda il gigante asiatico la speranza del gruppo tedesco è che nel frattempo si sia risolta felicemente la questione dei dazi. In caso contrario sarà molto complicato riuscire a sfondare sul mercato più grande del mondo.

La Tayron sarà disponibile con sette opzioni di propulsione, tra cui due ibridi plug-in con autonomia elettrica di 100 km e un ibrido leggero da 48 volt. Ennesima testimonianza del sempre più evidente passaggio del mercato ai veicoli ibridi, in un momento di grande difficoltà di quelli full electric.

Sarà il secondo SUV più grande della VW in Europa, con una lunghezza di 4770 mm, rispetto ai 4902 mm della Touareg e ai 4728 mm della Tiguan Allspace. A caratterizzarla, anche gli interni, che sono stati ideati con un preciso intento: garantire una sensazione di lusso senza necessità di doversi sottoporre a un salasso. Ne consegue quella che la stessa casa ha indicato come una “atmosfera di benessere”, cui contribuiscono anche caratteristiche opzionali come gli stessi rivestimenti in legno a poro aperto presenti nella Touareg.

Tayron, c’è anche il parcheggiatore automatico

Con la Tayron, VW ha deciso di offrire anche un aiuto ai conducenti che hanno difficoltà a parcheggiare un grande SUV in città. È infatti stato accluso il suo sistema di parcheggio automatico Park Assist come caratteristica standard, con un upgrade opzionale al Park Assist Pro, il quale va a includere la memoria e le funzionalità di parcheggio a distanza.

Negli intenti della casa tedesca, la Tayron è stata concepita alla stregua di un’auto mondiale e destinata a essere costruita in più sedi, tra cui Germania e Cina.

Proprio in patria, il nuovo SUV avrà un ruolo fondamentale per il mantenimento dei livelli di produzione. Sarà assemblato all’interno dello stabilimento principale dell’azienda a Wolfsburg, mentre per gli altri sono ancora in discussione i futuri destini. Sullo sfondo resta però il vero e proprio convitato di pietra dello sciopero generale minacciato da IG Metall.