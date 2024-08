Volkswagen ID GTI: “Sarà come guidare un go-kart elettrico”

Il badge GTI non scomparirà con l’avvento dell’elettrico, ma continuerà a vivere grazie ai nuovi veicoli a zero emissioni performanti del marchio. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica tedesca, il piacere di guida della prima ID GTI sarà paragonabile a quello di un go-kart. Il concept di quello modello è stata presentato lo scorso settembre, sottolineando che sarà un veicolo “100% elettrico, 100% GTI”.

Volkswagen ID GTI sarà agile e maneggevole come un go-kart elettrico

La nuova ID GTI, che dovrebbe entrare in produzione nel corso del 2026, si basa sulla ID.2all, presentata a marzo 2023, che rappresenta l’entry-level elettrico del marchio. Thomas Shafer, amministratore delegato di Volkswagen, ha confermato che nomi iconici come GTI e Golf continueranno a far parte del futuro elettrico del marchio.

Durante una recente intervista ai microfoni di AutoCar, Kai Grunitz, responsabile dello sviluppo tecnologico del marchio tedesco, ha dichiarato: “GTI è più di semplice potenza: si tratta di passione e guidabilità”. Grunitz ha poi proseguito dicendo che ha avuto modo di testare il prototipo, paragonandolo a un go-kart per la sua reattività e agilità.

Il concept della prima GTI elettrica trae spunto dal design dei classici del passato. Tuttavia, l’azienda promette che la nuova tecnologia consentirà un controllo e una maneggevolezza ancora maggiori, proprio per dare al veicolo la sensazione di essere alla guida di un go-kart. Per la prima volta, la GTI elettrica di Volkswagen consentirà di regolare il sistema di trazione, lo sterzo e l’esperienza sonora in modo da emulare i modelli GTI classici come la Golf GTI I del ’76. La base utilizzata per la sportiva elettrica sarà la piattaforma MEB in versione aggiornata.

Nel frattempo, Volkswagen sta pensando di rinviare il lancio della sua ammiraglia elettrica Trinity al 2032 e anticipare il debutto della versione elettrica di Golf, prevista non prima del 2028. Tuttavia, grazie alla recente collaborazione con Rivian, startup americana di veicoli elettrici, i tempi potrebbero essere più brevi.