Volkswagen ID.Polo, manca poco al lancio: ecco come sarà

Dire addio alla Volkswagen Polo con motore termico non è facile per molti appassionati, soprattutto pensando alle versioni più iconiche e divertenti da guidare come le GTI. Eppure il destino del modello è ormai segnato. La prossima generazione sarà esclusivamente elettrica e prenderà il nome di ID.Polo.

Nonostante il rallentamento del mercato elettrico in diversi Paesi, Volkswagen ha scelto di proseguire con decisione su questa strada. La futura Polo non avrà alternative a benzina o ibride e rappresenterà l’ingresso definitivo del marchio nel segmento delle citycar elettriche. Secondo fonti vicine alla rete dei concessionari tedeschi il debutto commerciale è previsto per aprile 2026, mentre le prime consegne sono attese nella seconda metà dell’anno. Non è escluso dunque che la presentazione ufficiale avvenga già nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda la gamma, il lancio non dovrebbe partire dalle versioni base. Le indiscrezioni indicano infatti che la prima variante a debuttare sarà quella più potente, dotata di un motore da 208 cavalli alimentato da una batteria agli ioni di litio da 52 kWh. Solo successivamente arriveranno le versioni meno performanti, con potenze di 114 e 133 cavalli, pensate per ampliare l’offerta e contenere i costi di accesso.

Quanto ai prezzi, le versioni più ricche potrebbero avvicinarsi ai 30.000 euro, mentre il prezzo di partenza sarà intorno ai 25.000 euro, il che renderà l’ID.Polo una delle elettriche più accessibili del segmento B.

Il modello è già stato avvistato durante i test su strada e la casa automobilistica tedesca ha diffuso alcune immagini ufficiali di un prototipo camuffato. Proprio su queste foto si basano i render realizzati da Lars Sältzer, che ha ricostruito digitalmente le forme della vettura in un breve video condiviso sui social. Le immagini mostrano un’auto molto fedele alla tradizione Polo, con proporzioni compatte e uno stile evoluto ma riconoscibile, adattato al linguaggio estetico della gamma ID.

Il design non dovrebbe quindi stravolgere quello dell’attuale generazione, ma piuttosto reinterpretarlo in chiave moderna ed elettrica. Alcuni dettagli restano ancora nascosti dal camuffamento, ma l’impostazione generale appare ormai definita, con una linea pulita e una forte continuità stilistica. Gli appassionati sperano anche che Volkswagen decida di osare con una vera variante ad alte prestazioni, capace di riportare in vita lo spirito delle GTI anche in formato elettrico. Inoltre, con l’arrivo di questo modello VW reintrodurrà i pulsanti fisici nell’abitacolo.

Quel che è certo è che con l’arrivo dell’ID.Polo si chiude un capitolo importante della storia dell’auto europea. La Polo come l’abbiamo conosciuta saluta definitivamente la scena, lasciando spazio a una nuova interpretazione della compatta tedesca.