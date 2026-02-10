Mercedes fa marcia indietro sulla Classe A: servono più “soldi facili”

Nel 2023, Ola Källenius aveva le idee chiare. Si parlava di quattro modelli sull’Architettura Modulare Mercedes (MMA), CLA in versione berlina e shooting brake, due SUV per sostituire EQA ed EQB, e nessuna traccia di Classe A o Classe B. Il CEO di Mercedes aveva sentenziato: meglio concentrarsi su berline e SUV, che “promettono margini più elevati”. Non volevano vendere auto che la gente può permettersi, in poche parole.

Peccato che i concessionari europei abbiano fatto notare a Stoccarda una piccola, trascurabile inezia, ovvero che la Classe A vende ancora. E così, con la disinvoltura di chi cambia idea al supermercato davanti allo scaffale dei cereali, Mercedes ha annunciato il ritorno del modello. “Sarà un modello autonomo basato sulla piattaforma MMA, una soluzione mai vista prima”, ha dichiarato il responsabile dello sviluppo Jörg Burzer ad Automobilwoche.

Il successore della Classe A, atteso per il 2028, non sarà però una compatta tradizionale. Sarà “un modello crossover che combina i vantaggi di un SUV con quelli di un furgone compatto”. Perché accontentare una categoria di clienti quando puoi non accontentare nessuno?

La piattaforma MMA permetterà versioni elettriche a batteria e ibride, proprio come la CLA e la GLB, ma non è ancora chiaro se anche questa Classe A resuscitata avrà entrambe le opzioni. Mercedes preferisce tenersi il margine di cambiare idea di nuovo.

La produzione dovrebbe avvenire nello stabilimento ungherese di Kecskemét, dove già si assembla la GLB elettrica. L’attuale Classe A, ancora prodotta a Rastatt, verrà trasferita in Ungheria nel primo trimestre 2026, prima di chiudere i battenti definitivamente nel 2027. Un trasloco preparatorio per un modello che, a quanto pare, avrà vita breve prima di trasformarsi in qualcos’altro.

Intanto Burzer ha confermato la fine dell’EQS, sostituita entro fine decennio da una Classe S completamente elettrica. “Abbiamo imparato moltissimo dall’EQS”, ha ammesso. Forse hanno imparato che lanciare un’auto di lusso elettrica senza un piano chiaro non è brillante.