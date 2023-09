Volkswagen batte tutti: è suo il modello più venduto in Europa

Volkswagen continua a rafforzare il suo ruolo di leader in Europa e, nel corso del mese di luglio, è riuscita a piazzare due modelli sul podio delle auto più vendute. Per la casa tedesca, gli ottimi risultati sono arrivati dalla Volkswagen T-Roc e dalla Volkswagen Golf, i due modelli di segmento C della gamma. Il marchio è riuscito a conquistare anche un ottimo secondo posto, alle spalle di Tesla, nella classifica delle auto elettriche più vendute. Vediamo i risultati di vendita ottenuti dai modelli della casa tedesca in Europa nel corso del mese di luglio.

Volkswagen T-Roc è l’auto più venduta in Europa a luglio

Nel corso del mese di luglio, Volkswagen ha venduto 18.296 unità di T-Roc in Europa. Il SUV di segmento C della casa tedesca ha, quindi, conquistato il primato di auto più venduta del continente, superando la concorrenza, sempre molto agguerrita, della Dacia Sandero, che ha chiuso con oltre 16 mila unità vendute.

Per il SUV si tratta di un’importante conferma: il Volkswagen T-Roc è un modello chiave per il presente e il futuro del marchio tedesco. Da segnalare anche l’ottimo dato della Volkswagen Golf. Per la hatchback, un tempo best seller indiscussa del mercato, le vendite complessive a luglio sul mercato europeo sono state 15.972 unità. Anche la Tiguan si piazza bene con poco più di 12 mila unità.

Leggi anche: Volkswagen T-Roc Cabriolet: exploit impensabile in Europa

Per Volkswagen arrivano buone notizie anche dal settore delle auto elettriche. Il marchio tedesco, infatti, ha conquistato una buona seconda posizione della classifica dei modelli più venduti con la Volkswagen ID.4 che sfiora le 9 mila unità distribuite in Europa nel corso del periodo considerato. Solo la Tesla Model Y, con oltre 11 mila unità, riesce a fare meglio. Da segnalare anche le oltre 4 mila unità di ID.3.