Volkswagen T-Roc si ferma, la nuova decappottabile non ci sarà

Per molti sarà una scelta impopolare, ma Volkswagen ha preso la sua decisione, non ci sarà una nuova versione decappottabile della T-Roc. La conferma è arrivata dal capo dello sviluppo della VW durante l’ultimo CE che si è tenuto a Las Vegas in questi giorni.

Stop alle varianti cabriolet

I numeri sono stati tutt’altro che insoddisfacenti, anzi all’inizio si pensava che per Volkswagen sarebbe stato un azzardo dare il via libera ad una versione cabriolet del crossover compatto T-Roc. E invece… L’unica cabriolet della casa tedesca stata la seconda auto con capote pieghevole più venduta nei primi 11 mesi del 2023 in Europa. Nel Vecchio Continente furono vendute ben 11.693 unità, sufficienti perché l’auto in questione cabriolet venisse superata solo dalla Mini Cabrio.

Oggi Volkswagen è impegnata nella ricerca verso le batterie allo stato solido, tecnologi che permetterà probabilmente di rivoluzionare il settore andando a offrire grane potenzialità alle auto elettriche. Ciò detto, certamente l’azienda di Wolfsburg non è intenzionata ad accantonare le strategie relative ai veicoli da lanciare sul mercato. Supponiamo quindi che per il T-Roc sia arrivata una decisione ben ponderata. Come detto, i numeri di vendita in Europa sono stati decisamente positivi per la cabrio di casa, ma a quanto pare ciò non è stato sufficiente e giustificare lo sviluppo di un modello successivo. In sintesi, niente seconda generazione per quello che il modello che era considerato il successore spirituale della Golf Cabrio.

Volkswagen T-Roc, stop alle cabrio

Con l’annuncio della scomparsa di una variante ulteriore per la T-Roc decappottabile, VW rimarrà senza una cabriolet nel suo parterre di auto. Ricordiamo inoltre che la T-Roc solo crossover sarà tra le ultime nuove VW ad avere motori a combustione da quando il marchio con sede a Wolfsburg si è impegnato a diventare completamente elettrico in Europa entro il 2033. Quella che per molti è sostanzialmente una versione crossover della Golf si baserà sulla MQB Piattaforma Evo che sarà condivisa anche dalla stessa Gold pronta al restyling di metà ciclo. Tale piattaforma è inoltre alla base dell’architettura della Tiguan e della Passat station wagon.