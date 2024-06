Volkswagen, l’AD annuncia il debutto della nuova piattaforma SSP

Volkswagen sta puntando forte sulle auto elettriche. Negli scorsi mesi sono arrivate tante novità in merito, come il concept ID. Code, che anticipa il design delle future auto elettriche dedicate al mercato cinese, così come la prima elettrica low-cost europea, che inizialmente doveva essere prodotta in collaborazione con Renault, trattativa poi saltata. Le due case automobilistiche, tuttavia, andranno avanti autonomamente con i propri progetti. Ora Volkswagen ha annunciato la data di debutto della nuova piattaforma SSP.

Volkswagen, la nuova piattaforma SSP per le future auto elettriche debutterà nel 2028

La piattaforma MEB, dedicata esclusivamente alle auto elettriche, è stata una svolta per il Gruppo automobilistico. Questa avrà presto un aggiornamento, che prenderà il nome di MEB+. La nuova piattaforma SSP era prevista inizialmente per il 2026, ma il suo sviluppo si è dimostrato più complesso del previsto, soprattutto per i ritardi sullo sviluppo del software.

Thomas Schäfer, amministratore delegato del marchio Volkswagen, ha confermato che la nuova piattaforma SSP sarà disponibile a partire dal 2028 e, su questa, nasceranno una serie di veicoli elettrici di nuova generazione del Gruppo automobilistico tedesco. La piattaforma SSP prenderà il posto di tutte quelle utilizzate dall’azienda fino ad oggi per vetture elettriche ed endotermiche: dunque della MQB, MSB, MLB, MEB e PPE.

L’amministratore delegato non ha rilasciato molto altre informazioni a riguardo, ma ciò che è certo è che il primo modello a poggiare sulla piattaforma SSP non sarà l’ammiraglia “Trinity”, come previsto in precedenza, ma un crossover che verrà prodotto presso lo storico stabilimento del brand di Zwickau. La nuova piattaforma sarà utilizzata anche per la futura Golf elettrica, che dovrebbe debuttare sul mercato nel 2029 e sarà prodotta nello stabilimento di Wolfsburg.