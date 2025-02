Volkswagen, in arrivo 9 modelli entro il 2027: ecco i primi dettagli

Il 2025 sarà un anno “sabbatico” per Volkswagen nel campo delle auto elettriche. La casa automobilistica non lancerà nuovi modelli fino al 2026, confermando invece per il 2027 l’arrivo di un veicolo elettrico dal prezzo accessibile. I vertici dell’azienda hanno riconosciuto apertamente di essere stati superati da una concorrenza sempre più agguerrita, ammettendo la necessità di sviluppare una nuova strategia per recuperare terreno. Per questo motivo, l’azienda ha pianificato il lancio di una serie di nuovi modelli che debutteranno sul mercato tra il 2026 e il 2027.

Volkswagen, entro due anni arriveranno sul mercato 9 modelli

Volkswagen si prepara a una importante fase di rinnovamento della gamma, che va ben oltre il lancio della ID.2 e della nuova city car elettrica da 20.000 euro. Il CEO Thomas Schäfer ha infatti annunciato un ambizioso piano che prevede il debutto di ben 9 nuovi modelli entro il 2027, delineato dopo aver raggiunto un’intesa con i sindacati su riduzione dei costi e rilancio aziendale. L’obiettivo è fare di Volkswagen il principale costruttore automobilistico al mondo in termini di tecnologia entro il 2030.

Nel futuro elettrico del marchio, lo stabilimento di Wolfsburg manterrà un ruolo centrale. Qui verranno prodotte sia l’erede elettrica della Golf che la versione a batteria della T-Roc, entrambe basate sulla nuova piattaforma SSP. Quest’ultima rappresenterà un elemento fondamentale per la crescita dell’azienda tedesca, dato che parliamo di una base altamente scalabile e basata su un’architettura software unificata.

Dei nove modelli previsti, quattro sono già stati svelati. Maggiori dettagli potrebbero emergere all’inizio di marzo, in occasione della presentazione del concept della piccola city car elettrica. Il piano ha ottenuto il pieno sostegno sia dei sindacati che del consiglio di fabbrica.

Daniela Cavallo, Presidentessa del Consiglio di Fabbrica di Volkswagen, ha sottolineato l’importanza strategica dello stabilimento di Wolfsburg, evidenziando come la piattaforma SSP rappresenti un elemento cruciale per il futuro del gruppo. Ha inoltre confermato che il sito produrrà le nuove versioni elettriche di Golf e T-Roc con un obiettivo di oltre 500.000 unità annue, mantenendo vivo il legame storico tra Wolfsburg e la Golf, che dura da più di 50 anni. In precedenza, si parlava invece di un possibile spostamento della produzione dalla Germania al Messico. Cavallo ha concluso sottolineando l’importanza di un’attenta supervisione del processo di transizione, che verrà monitorato attraverso riunioni trimestrali congiunte tra il Consiglio di Fabbrica e il top management. Questo accordo è stato trovato dopo diverse settimane di trambusto, in seguito all’annuncio di Volkswagen di licenziare circa 30.000 dipendenti in Germania entro il 2030.