Volkswagen pronta alla svolta nel 2026: ecco cosa bolle in pentola

Volkswagen si prepara ad un periodo di forte trasformazione che combina il rafforzamento dell’offerta elettrica con un rinnovamento mirato dei modelli termici più accessibili. Dopo due anni complessi, segnati da una profonda riorganizzazione industriale, da un piano di riduzione dell’occupazione in Europa e da un cambio di strategia in Cina attraverso nuove alleanze locali, il marchio di Wolfsburg punta ora a rilanciarsi su più fronti.

Sul fronte dell’elettrico, Volkswagen intende ampliare la gamma ID. partendo da modelli più compatti, pensati per intercettare una platea più ampia. Due novità avranno un ruolo centrale e saranno entrambe prodotte in Spagna. Dallo stabilimento di Pamplona arriverà la nuova ID. Cross, versione elettrica della T-Cross, mentre a Martorell, nei pressi di Barcellona, prenderà forma l’ID. Polo, destinata a diventare uno dei punti di riferimento tra le compatte a batteria.

Parallelamente, Volkswagen metterà mano a uno dei suoi modelli elettrici più importanti. La Volkswagen ID.4, attualmente best seller elettrica del costruttore in Europa, sarà oggetto di un intervento di una riprogettazione completa. L’obiettivo è quello di trasformare il modello nell’equivalente elettrica di ciò che la Volkswagen Tiguan rappresenta da anni nel mondo dei SUV termici e ibridi, ovvero un pilastro commerciale.

Nonostante la spinta sull’elettrico, Volkswagen non intende però abbandonare nel breve periodo i modelli a combustione interna, soprattutto nelle fasce più accessibili. Volkswagen Polo, Taigo e T-Cross continueranno a essere proposte con motorizzazioni tradizionali, beneficiando di aggiornamenti mirati. Una scelta che riflette la realtà del mercato europeo attuale, dove non tutti i clienti sono pronti o in grado di passare all’elettrico, che sia per motivi economici o per preferenze personali.

La nuova generazione di Volkswagen T-Roc R è attesa con una potenza superiore ai 300 cavalli e un sistema mild hybrid a 48 volt, soluzione che consente di rispettare le normative sulle emissioni sempre più stringenti. Allo stesso tempo, Volkswagen guarda al futuro con una ID. Polo GTI completamente elettrica, accreditata di circa 226 cavalli.

Il rilancio del marchio passa da una gamma elettrica più ampia e accessibile, ma anche dal mantenimento di motorizzazioni tradizionali, in grado di accompagnare gradualmente clienti e mercati verso la transizione. Il 2026, in questo senso, sarà un banco di prova per la futura strategia globale del gruppo.