Volkswagen ID. Polo, tasti veri e abitacolo di nuovo intuitivo

Dopo anni passati a combattere contro schermi che richiedevano quasi una laurea in ingegneria anche solo per pulire il parabrezza, Volkswagen sembra aver finalmente deposto le armi del touch sempre e ovunque.

La nuova ID. Polo, infatti, guida la riscossa di Wolfsburg verso un design intuitivo, abbandonando la dittatura dei sottomenu infiniti per riconsiderare l’esistenza delle dita umane.

La novità che farà piangere di gioia i detrattori dei cosiddetti comandi capacitivi è la fila di comandi fisici del climatizzatore posizionata sotto il display centrale. Ma non finisce qui. A vedere le foto svelate da Volkswagen, tra il caricatore wireless e i portabicchieri spunta anche una manopola per il controllo del volume. Qualcosa di incredibile, quasi commovente. Questa magica rotella permette anche di scorrere brani e stazioni radio, mentre chi vuole rischiare ancora può ancora usare il grande schermo da 13 pollici.

La nostalgia colpisce anche sul quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, che può trasformarsi in un tributo retrò alla Golf originale. E, pensate un po’, sul volante sono tornati i pulsanti veri. Niente più sfioramenti accidentali che attivano il comando vocale mentre cercate solo di abbassare il volume. Volkswagen ha persino compiuto l’atteso passo inserendo quattro interruttori per i finestrini separati, eliminando quel fastidioso tasto di selezione tra anteriori e posteriori che ha tormentato i possessori della ID.3.

Con un prezzo previsto inferiore ai 25.000 euro, la ID. Polo promette materiali pregiati, con plancia e portiere rivestite in tessuto, cercando di cancellare l’immagine di “auto di plastica” che ha piagato i primi modelli elettrici.

Anche se i display rimangono posizionati in alto invece di essere integrati nel cruscotto, il passo avanti verso la praticità è netto. Questa filosofia del “tasto fisico” contagerà anche la futura ID. Cross e la piccola city car da circa 20.000 euro prevista per il 2027.