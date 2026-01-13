Volkswagen ID. Era 9X, debutta il SUV più grande del marchio con range extender

Dopo anni da protagonista assoluta, Volkswagen ha perso terreno nel mercato cinese sotto la spinta dei costruttori locali, capaci di proporre veicoli elettrici avanzati a prezzi più competitivi. Una trasformazione rapida che ha relegato il marchio di Wolfsburg in secondo piano, almeno per un certo periodo.

La reazione, però, è già in atto. Volkswagen sta ricostruendo la propria posizione puntando su collaborazioni strategiche con i partner locali. Il rapporto con SAIC, colosso che controlla anche MG, sta diventando centrale per il rilancio del marchio in Cina. Da questa alleanza nasce uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni, il nuovo Volkswagen ID. Era 9X.

Il modello era stato anticipato al Salone di Shanghai 2025 come concept e oggi è pronto a debuttare in veste definitiva. La sua commercializzazione, almeno nella fase iniziale, sarà limitata esclusivamente al mercato cinese. Con una lunghezza di 5,20 metri, una larghezza di 1,99 e un’altezza di 1,81 metri, il nuovo ID. Era 9X è il SUV più lungo mai realizzato da Volkswagen. All’interno del gruppo, solo la versione a passo lungo della Bentley Bentayga riesce a fare meglio. Il passo di 3,07 metri garantisce spazio abbondante per sei passeggeri, confermando l’orientamento verso un utilizzo familiare e premium.

L’aspetto forse più rilevante riguarda però la tecnologia di propulsione. Con questo modello, Volkswagen introduce per la prima volta nella propria gamma la tecnologia EREV, ovvero elettrica con autonomia estesa. Sotto la carrozzeria trova posto un motore benzina quattro cilindri da 1,5 litri e 141 cavalli, dotato di turbocompressore a geometria variabile di derivazione Porsche. Un’unità che funge soltanto da generatore per l’autonomia.

Il compito del motore termico è infatti quello di produrre energia per alimentare la batteria e i motori elettrici, unici responsabili della trazione. La gamma cinese del Volkswagen ID. Era 9X si articola in tre versioni. Le prime due adottano un singolo motore elettrico posteriore da 295 cavalli. La versione d’ingresso utilizza una batteria LFP da 51,1 kWh fornita da CATL, mentre quella intermedia monta una batteria NCM da 65,2 kWh, sempre di CATL. Al vertice dell’offerta si colloca la variante a doppio motore con trazione integrale e potenza complessiva di 510 cavalli, abbinata esclusivamente alla batteria più grande.

In base al ciclo di omologazione CLTC, l’autonomia in modalità elettrica varia tra 267, 340 e 321 chilometri a seconda della versione. Anche se non ancora ufficializzata, l’autonomia complessiva combinata dovrebbe avvicinarsi alla soglia dei 1.000 chilometri, uno dei principali punti di forza della tecnologia EREV.

Resta da capire se un SUV di queste dimensioni e con questa filosofia possa trovare spazio al di fuori della Cina. In Europa l’ipotesi appare poco probabile, mentre negli Stati Uniti avrebbe maggiore senso. Tuttavia, proprio negli Stati Uniti Volkswagen sta seguendo una strada diversa con il rilancio del marchio Scout, e chissà che il SUV non possa arrivare proprio sotto questo marchio. Intanto in Europa il marchio ha presentato i nuovi interni dei futuri modelli, ripensati dopo le critiche degli automobilisti.