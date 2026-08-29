Volkswagen prepara la nuova ID. Tiguan: il debutto al Salone di Parigi 2026

Volkswagen presenterà tra pochi mesi la “nuova ID.4”, destinata a rinnovare profondamente il SUV elettrico arrivato sul mercato europeo nel 2021. La casa automobilistica tedesca ha confermato il debutto del modello, ma non ha ancora annunciato ufficialmente né il nome ID. Tiguan né le caratteristiche tecniche anticipate dalla stampa.

Advertisement

La nuova Volkswagen ID. Tiguan debutterà al Salone di Parigi 2026 e prenderà il posto della ID.4

L’eventuale passaggio alla nuova denominazione seguirebbe il cambiamento già avviato con ID. Polo, ID. Cross e ID.3 Neo. Volkswagen sta progressivamente sostituendo le sigle numeriche meno riconoscibili con nomi legati alla propria storia, cercando di rendere più immediata la posizione occupata da ogni elettrica. In questo caso il riferimento alla Tiguan permetterebbe di associare il nuovo SUV a uno dei prodotti più conosciuti del marchio, senza eliminare dalla gamma l’omonimo modello termico e ibrido.

Le indiscrezioni descrivono una vettura sviluppata sulla piattaforma MEB+, evoluzione dell’architettura utilizzata dall’attuale ID.4. Volkswagen non ha ancora confermato questa soluzione per il nuovo SUV, sebbene la stessa base tecnica sostenga la recente offensiva elettrica del gruppo. Le anticipazioni parlano di batterie comprese tra 63 e 91 kWh, autonomie indicative da 450 a 640 km e una potenza di ricarica massima vicina a 199 kW.

Advertisement

Il nuovo modello dovrebbe distinguersi dall’attuale ID.4 anche per uno stile più vicino alle Volkswagen tradizionali. Il frontale apparirebbe più squadrato e riconoscibile, accompagnato da maniglie convenzionali e da una fascia luminosa estesa sulla coda. L’impostazione riprenderebbe alcuni elementi introdotti dai nuovi modelli ID senza cercare forme eccessivamente elaborate.

L’appuntamento è quindi il Salone di Parigi che si terrà nel mese di ottobre 2026. Rimane inoltre da capire se il modello sostituirà subito l’attuale ID.4 nei diversi mercati, poiché le caratteristiche definitive e l’avvio delle vendite saranno comunicati soltanto in seguito.