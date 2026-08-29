BMW Serie 5 Touring: gli effetti della Neue Klasse sulla station wagon

La rivoluzione Neue Klasse di BMW non è la ribalta totale che sembra. È una ristrutturazione a geometria variabile, dove ogni modello riceve “dosi” diverse della stessa filosofia.

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Solo la iX3 e la i3 hanno ottenuto il trattamento completo con nuova piattaforma a 800 volt, esterni e interni ridisegnati da zero. La X5 e la nuovissima iX5, invece, sfoggiando l’estetica Neue Klasse su carrozzeria e abitacolo, conservano sotto la pelle la vecchia piattaforma CLAR, l’unica abbastanza flessibile da ospitare benzina, diesel, plug-in, full electric e persino celle a combustibile.

La Serie 7 e la i7 fanno ancora un altro gioco, ovvero restyling di metà ciclo, fari sdoppiati mantenuti, interni aggiornati con il Panoramic Vision e uno schermo dedicato al passeggero. Qui Monaco aggiorna la facciata senza toccare i fondamenta.

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Nel frattempo, i fotografi hanno già immortalato la BMW i3 Touring, la nuova Serie 3, l’M3 e una Serie 5 rinnovata, comprensiva di variante Touring, avvistata di recente in fase di test con il camuffamento ancora addosso. La presentazione è questione di mesi, forse settimane.

Ed è proprio la Serie 5 Touring a catalizzare l’attenzione anche nel mondo della CGI automobilistica. Nikita Chuicko, alias kelsonik sui social, ha preso le foto spia come punto di partenza per un render ipotetico non ufficiale che prova a immaginare cosa si nasconde sotto i teli mimetici. Il risultato è coerente con la logica “Neue Klasse a metà” dove il corpo resta quello attuale, mentre il bisturi si concentra su frontale e coda.

Dietro, LED più sottili e paraurti aggiornato. Davanti, un muso più aggressivo con prese d’aria generose, le luci diurne a forma di zanna e la doppia griglia a rene illuminata, raccordata ai gruppi ottici laterali. Un’estetica che strizza l’occhio alla iX3 senza tradire l’identità della wagon bavarese per eccellenza.

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Quando BMW toglierà davvero i veli, il risultato sarà così fedele ai render di kelsonik, o Monaco avrà qualche sorpresa in tasca per chi pensava di aver già capito tutto?