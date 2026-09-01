Audi Q8 2027: ecco come potrebbe cambiare dentro e fuori

Audi ha confermato lo sviluppo di una nuova generazione della Q8, ma il modello non è previsto prima di almeno un paio d’anni. Le ricostruzioni digitali circolate online mostrano quindi una possibile evoluzione stilistica del SUV coupé, senza anticipare un progetto approvato dal costruttore né fornire indicazioni attendibili sulle forme definitive.

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Audi prepara la nuova Q8, ma il debutto richiederà ancora alcuni anni

La continuità della Q8 è stata chiarita direttamente dall’amministratore delegato Gernot Döllner. Intervistato da Edmunds, il dirigente ha raccontato che al suo ingresso in Audi non era stata presa una una decisione sul successore. “Quando sono arrivato in Audi, con mia sorpresa, non era ancora stata presa alcuna decisione su un successore, ma abbiamo cambiato le cose”, ha spiegato, assicurando che una nuova Q8 arriverà in un futuro relativamente vicino. Le informazioni raccolte dalla testata americana indicano comunque un’attesa di almeno un paio d’anni.

L’attuale generazione risale al 2018 ed è stata aggiornata nel 2023, quindi continuerà a sostenere la gamma ancora per qualche tempo. Il suo ruolo non cambierà neppure dopo l’arrivo della Q7 completamente rinnovata e dell’inedita Q9. La prima conserva una carrozzeria più tradizionale e può ospitare tre file di sedili, la seconda sarà invece l’ammiraglia destinata soprattutto al pubblico nordamericano. La futura Q8 manterrà invece cinque posti e un’impostazione più sportiva, rivolgendosi allo stesso tipo di clientela delle BMW X6 e Mercedes GLE Coupé.

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Partendo da questo scenario, il canale YouTube AutoYa ha immaginato una seconda generazione ispirata alle nuove Q7 e Q9. I render adottano fari sdoppiati e una firma luminosa sottile nella parte superiore del frontale, completando il profilo con un tetto più inclinato rispetto agli altri grandi SUV Audi. Anche la coda riprende il linguaggio dei modelli più recenti, ma colori, abitacolo e dettagli della carrozzeria derivano esclusivamente dall’interpretazione dell’autore.

Le prime indicazioni parlano ancora di motori V6 per le versioni normali e di un V8 destinato alla SQ8. Quest’ultima potrebbe utilizzare il 4.0 biturbo già montato sulle nuove SQ7 e SQ9, ma Audi non ha confermato né la soluzione tecnica né le prestazioni. Rimane da definire anche il futuro della RS Q8, che nell’attuale gamma rappresenta la variante più potente.

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Il nuovo modello entrerà in una gamma chiamata a sostenere il rilancio commerciale del marchio. Audi ha consegnato 1,62 milioni di automobili nel 2025, registrando un calo del 2,9 per cento, sebbene le elettriche siano cresciute del 36 per cento. Le Audi Q7 e Q9 arriveranno prima della nuova Q8, lasciando al costruttore il tempo necessario per sviluppare il successore.