Mercedes GLA svelata prima del previsto: le immagini trapelano online

Mercedes presenterà la nuova GLA elettrica il 29 luglio, ma una fotografia comparsa online potrebbe aver già svelato l’aspetto della terza generazione. L’immagine, pubblicata da CocheSpias, mostra il SUV senza camuffature da una prospettiva anteriore di tre quarti e coincide in numerosi dettagli con i prototipi osservati negli ultimi mesi durante i collaudi.

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Mercedes GLA elettrica, una foto sfuggita online svela il nuovo design

L’imminente presentazione della GLA è stata annunciata da Mercedes all’interno del comunicato dedicato ai risultati finanziari, che indicano un margine operativo rettificato del 4 per cento. Le difficoltà incontrate in Cina e il peggioramento del quadro economico internazionale continuano a pesare sui conti, mentre il costruttore prova a sostenere la propria attività attraverso un profondo rinnovamento della gamma.

Il programma comprende oltre 40 novità previste tra il 2025 e il 2027, tra modelli completamente nuovi e aggiornamenti. Accanto a CLA, GLB e GLC elettrica arriveranno le nuove generazioni o i restyling di Classe S, GLE e GLS, oltre a diverse proposte firmate Mercedes-AMG e Mercedes-Maybach. La GLA avrà il compito di ampliare questa offensiva nella categoria dei SUV compatti.

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L’impostazione generale non sembra allontanarsi molto da quella del modello attuale, poiché la carrozzeria conserva proporzioni raccolte e un aspetto piuttosto robusto. Il frontale cambia invece in maniera evidente grazie alla grande mascherina illuminata, arricchita da elementi cromati e vicina alle soluzioni già viste sulla GLC elettrica.

Ciascun faro integra una stella luminosa utilizzata come luce diurna, mentre il paraurti presenta aperture quasi completamente chiuse e ampie finiture nere lucide. Lo stesso colore viene ripreso dagli specchietti, dal tetto, dalle barre longitudinali e dai cerchi con razze a Y, creando un contrasto deciso con la carrozzeria.

La fotografia non permette ancora di osservare la coda e l’abitacolo, che potrebbero riprendere diversi elementi della GLC elettrica e delle Mercedes più recenti. Per conoscere batterie, autonomia, potenze e configurazioni sarà invece necessario attendere la presentazione, quando il costruttore chiarirà anche se le vendite partiranno immediatamente dopo il debutto.